México anuncia el inicio de un periodo de evaluación previo a la revisión del T-MEC

Vigente desde 2020, el T-MEC (acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) supuso una reforma y modernización del acuerdo comercial que los tres países mantenían desde la década de 1990

Por AFP
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, de pie frente a un podio con el escudo nacional, en una conferencia de prensa sobre un operativo contra productos pirata.
“Entre ahora y enero tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC (...) y entonces estar, ya con esas evaluaciones, listos para empezar la revisión del tratado”, dijo Ebrard (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO/Europa Press)







