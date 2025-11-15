El Mundo

Masiva protesta en México por aumento de violencia y críticas a gestión de Sheinbaum

Miles de personas, convocadas por la ‘Generación Z’, marcharon en Ciudad de México contra la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, tras el asesinato de Carlos Manzo

Por AFP
En la imagen, un hombre lanza una piedra durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025.
Un hombre lanza una piedra durante una manifestación contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, este 15 de noviembre. Foto: (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







