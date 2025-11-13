El Mundo

Persisten las desapariciones de personas en México y Centroamérica: estas son las razones

Cada año, miles desaparecen en México y Centroamérica. Un informe revela las causas detrás de este fenómeno que deja a familias en total incertidumbre

Por AFP
La desaparición de personas sigue afectando a México y Centroamérica. La Cruz Roja señala la falta de leyes y datos oficiales.
