El Mundo

Lugar de Centroamérica destaca entre los mejores del mundo para visitar en 2026, según prestigiosa revista de viajes

En 2026, un lugar de Centroamérica se posiciona entre los destinos más deseados del mundo, estos son los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Chiriquí figura entre los mejores destinos del mundo para 2026 gracias a su biodiversidad, nuevas opciones de hospedaje y mejoras en transporte.
Chiriquí figura entre los mejores destinos del mundo para 2026 gracias a su biodiversidad, nuevas opciones de hospedaje y mejoras en transporte. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCentroaméricaPanamáViajesTurismo
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.