Lugar de Centroamérica destaca entre los mejores del mundo para visitar en 2026, según prestigiosa revista de viajes

Chiriquí figura entre los mejores destinos del mundo para 2026 gracias a su biodiversidad, nuevas opciones de hospedaje y mejoras en transporte.

Centroamérica destacó en la lista de los mejores destinos del mundo de 2026 elaborada por la revista Condé Nast Traveler, una reconocida publicación internacional especializada en viajes de lujo y estilo de vida.

Chiriquí, en Panamá, es la razón por la que la región figura en la lista, un destino que mezcla naturaleza exuberante, playas del Pacífico y propuestas de turismo sostenible en crecimiento.

La selección también incluye regiones de África, Asia, Europa y Norteamérica.

La provincia panameña de Chiriquí se consolida como un destino clave en la región, debido a su combinación de áreas protegidas, playas del Pacífico, observación de vida silvestre y proyectos de conservación. La zona alberga el Parque Internacional La Amistad, el hábitat protegido más grande de Centroamérica, y el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, donde cada año se observan ballenas jorobadas migratorias.

En Chiriquí avanzan nuevos desarrollos turísticos que apuntan al viajero que busca experiencias ecológicas de alto nivel. Empresas especializadas ampliaron su oferta para 2026 con recorridos de esnórquel, caminatas guiadas y navegación en zonas remotas.

Los hoteleros también impulsan la expansión: Isla Palenque añadirá villas privadas desde el 2026, mientras que La Compañía del Valle, abierto en 2025, incorporará un spa de gran escala antes del próximo año.

Otro atractivo relevante es la futura construcción del Ferrocarril Panamá-David, un tren de alta velocidad que unirá Ciudad de Panamá con Chiriquí en menos de tres horas. Esta obra, anunciada por el gobierno panameño, reducirá tiempos de traslado y facilitará el acceso al destino sin necesidad de vuelos internos.

A pesar del protagonismo centroamericano, la lista global incluye lugares como Hong Kong, Fez en Marruecos, la Patagonia chilena, Naoshima en Japón y regiones de Canadá, Latinoamérica, Europa y África. Cada uno destaca por renovaciones culturales, proyectos de conservación, nuevos museos o experiencias relacionadas con naturaleza y gastronomía.

Para los viajeros interesados en combinar regiones, el listado completo ofrece opciones para distintos perfiles: desde rutas artísticas en Finlandia hasta turismo desértico en Australia o recorridos históricos en Grecia.