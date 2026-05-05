El Mundo

Estados Unidos condiciona ayuda a México y exige más capturas y extradiciones de narcos en nueva estrategia antidrogas

La Casa Blanca plantea metas concretas contra cárteles y condiciona la cooperación con México a resultados medibles en seguridad y justicia

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Estados Unidos exige a México más acciones contra el narco y condiciona su apoyo a resultados en capturas, extradiciones y decomisos.
Estados Unidos exige a México más acciones contra el narco y condiciona su apoyo a resultados en capturas, extradiciones y decomisos. (Canva stock/Andrew Patrick Photo de Pexels/Eduardo López de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados UnidosMéxico
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.