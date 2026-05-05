Estados Unidos condiciona ayuda a México y exige más capturas y extradiciones de narcos en nueva estrategia antidrogas

Estados Unidos exige a México más acciones contra el narco y condiciona su apoyo a resultados en capturas, extradiciones y decomisos.

La Casa Blanca publicó este lunes la Estrategia Nacional Antidrogas 2026. El documento plantea nuevas condiciones para México en la lucha contra el narcotráfico. Washington exige resultados concretos y medibles. Entre ellos destacan más detenciones y extradiciones de líderes criminales.

El plan define tres ejes principales para México. Incluye la incautación de precursores, la reducción de la producción de drogas y el combate directo a los cárteles. Las autoridades estadounidenses solicitan avances verificables en cada uno de estos frentes. El respaldo dependerá de esos resultados.

Según el documento, el Departamento de Estado lidera los esfuerzos diplomáticos y judiciales. Coordina con el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra. La meta es garantizar una cooperación sostenida con México. Se busca identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y grupos catalogados como terroristas.

La cooperación bilateral contempla varias acciones. Incluye capacitación a funcionarios mexicanos y el intercambio de inteligencia. También abarca la seguridad fronteriza y el apoyo a operaciones conjuntas. Sin embargo, la ayuda queda sujeta a medidas concretas como arrestos, procesos judiciales y extradiciones.

El informe también detalla acciones con otros países. China debe frenar el flujo de precursores químicos. Canadá debe fortalecer el intercambio de inteligencia. Colombia debe reducir el cultivo de coca. India debe reforzar la regulación de su industria química y farmacéutica.

En el caso de México, la prioridad se centra en aumentar los decomisos. Se busca reducir la producción de drogas y limitar la capacidad operativa de los cárteles. El texto indica que estas organizaciones dominan el suministro de narcóticos hacia Estados Unidos. Además, advierte sobre niveles de impunidad en algunas regiones.

El plan plantea un ataque integral a las estructuras criminales. Incluye liderazgo, redes financieras, transporte y logística. También apunta a funcionarios corruptos que facilitan estas operaciones. A la par, se anuncian sanciones económicas contra empresas vinculadas con el tráfico de drogas.

Washington señala que impondrá castigos a entidades que no protejan sus cadenas de suministro. Estas medidas aplican tanto a compañías nacionales como extranjeras. El objetivo es frenar la participación indirecta en actividades ilícitas.

Otro eje clave es combatir la producción desde el origen. En México, esto implica desmantelar laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetaminas. También se contemplan acciones contra equipos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

La estrategia incorpora una campaña global contra la delincuencia transnacional. En este contexto, el narcotráfico puede ser tratado como terrorismo. Esto ocurre tras la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Las autoridades aseguran que perseguirán estas redes en distintos espacios.

El plan también incluye la iniciativa Crime Gun. Este programa se enfoca en el tráfico de armas. El Departamento de Seguridad Nacional rastrea armamento mediante inteligencia balística. La herramienta permite vincular armas con distintos incidentes y fortalecer investigaciones.

En cuanto a metas, el documento fija objetivos concretos. Parte de 807.131 libras de drogas incautadas en 2024. La meta es 887.844 libras en 2026 y mantener esa cifra hacia 2029. En desmantelamiento de organizaciones, el objetivo sube de 3.209 a 3.530 en ese mismo periodo.

Respecto a armas, el registro base es 3.917 incautaciones en 2024. Se proyecta llegar a 4.700 en 2029. Sobre precursores químicos, el aumento es más acelerado. Pasa de 11 incautaciones en 2024 a 208 en 2029.

La estrategia también incluye acciones internas en Estados Unidos. Busca prevenir el consumo de drogas. El objetivo es establecer el no consumo como norma social.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.