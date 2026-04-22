Casa Blanca: México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes estadounidenses

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la rueda de prensa diaria en la Sala de Prensa de la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos. México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La presencia de los agentes estadounidenses se conoció el domingo después de que ambos murieran en un accidente de auto en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno desconocía que esos dos agentes estuvieran en la zona.

“Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico” en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News.

“Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente (Donald Trump) siempre quiere ver más cooperación”, añadió.

La presidenta Sheinbaum dijo este martes que la fiscalía investiga si la participación de dos funcionarios estadounidenses en un operativo antidrogas en el norte del país violó la ley de seguridad nacional.

Los dos agentes estadounidense resultaron muertos el fin de semana en el estado de Chihuahua tras un accidente automovilístico, cuando volvían de un operativo antidrogas con autoridades estatales, algo que según Sheinbaum está prohibido por la ley.

Si la investigación del incidente demuestra “que hubo una operación conjunta” entre el gobierno del estado de Chihuahua y agentes estadounidenses, “tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes”, dijo la mandataria en rueda de prensa.

La presencia de agentes estadounidenses “está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución”, pero cualquier colaboración entre un estado y Washington “tiene que pasar necesariamente” por el gobierno federal, añadió.

El embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, presentó el domingo a ambos agentes como personal de la legación, en un mensaje en la red X. El Departamento de Estado rehusó dar más detalles a preguntas de la AFP.