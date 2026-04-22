El Mundo

Casa Blanca: México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes estadounidenses

Portavoz de Washington, Karoline Leavitt, le reclamó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que demuestre mayor bondad por las vidas de los norteamericanos

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Por AFP
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 25: White House Press Secretary Karoline Leavitt speaks during the daily White House press briefing at the James Brady Press Briefing Room of the White House on February 25, 2025 in Washington, DC. Leavitt held a news bri
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la rueda de prensa diaria en la Sala de Prensa de la Casa Blanca. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)







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