Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump tras la muerte de Mencho en operativo militar

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó el 25 de febrero de 2026 que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la muerte del poderoso capo de la droga Nemesio Oseguera en una operación militar llevada a cabo el 22 de febrero.

La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó carreteras en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su líder conocido como ‘El Mencho‘.

‘Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México (...) para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas’, añadió Sheinbaum.

La gobernante izquierdista le describió a Trump ’cómo había sido el operativo’ y le informó que el despliegue se había ejecutado con ayuda de inteligencia proporcionada por Washington.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario republicano aseguró la noche del martes que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara a Oseguera.

El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional. (AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State/AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State)

Durante la operación militar que derivó en el abatimiento de ‘El Mencho ‘ y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

El líder del poderoso CJNG era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.