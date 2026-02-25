El Mundo

Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump tras la muerte de Mencho en operativo militar

La mandataria confirmó una llamada de ocho minutos con su homólogo estadounidense luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

EscucharEscuchar
Por AFP
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó el 25 de febrero de 2026 que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la muerte del poderoso capo de la droga Nemesio Oseguera en una operación militar llevada a cabo el 22 de febrero.
MéxicoEstados UnidosClaudia SheinbaumDonald TrumpEl MenchoCártel Jalisco Nueva Generación
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana.

