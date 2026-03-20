Revista Dominical

Ataques a presuntas lanchas narco por Estados Unidos: ¿Qué está en juego y cuáles son las principales dudas?

Último ataque dejó dos muertos y un herido que se entregaron a Costa Rica. La estrategia ya tiene implicaciones legales y políticas para el gobierno Trump

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Por Fernando Chaves Espinach
Imagen de un video compartido por el Comando Sur de Estados Unidos, que muestra el ataque a la presunta narcolancha en el Pacífico.
Imagen de un video compartido por el Comando Sur de Estados Unidos, que muestra el ataque a la presunta narcolancha en el Pacífico. (HANDOUT/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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