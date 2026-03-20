El País

Costa Rica revela la distancia a la que recibió, en el océano, los cuerpos y el sobreviviente del bombardeo de Estados Unidos

El Servicio de Guardacostas envió una embarcación para recibir los cadáveres y al superviviente

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Por Esteban Oviedo
El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha.
El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha. (Captura de video de MSP/Captura de video de MSP)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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