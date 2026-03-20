Costa Rica revela la distancia a la que recibió, en el océano, los cuerpos y el sobreviviente del bombardeo de Estados Unidos

El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica informó de que recibió en el océano Pacífico, a 126 millas náuticas de Golfito, los dos cadáveres y el sobreviviente de un bombardeo efectuado por Estados Unidos contra una presunta lancha del narco.

126 millas náuticas equivalen a 233,3 kilómetros.

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El Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas precisó que recibió una alerta de un naufragio, por lo que envió una embarcación para que atendiera el incidente recibido.

“Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos personas fallecidas, quienes fueron trasladadas hasta Golfito, en donde la Cruz Roja se hizo cargo del herido y los fallecidos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponde”, continuó el MSP.

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Los cuerpos y el herido no han sido identificados. La Cruz Roja, por su parte, informó de que el sobreviviente tenía fuertes quemaduras con un trauma importante a nivel de tórax. Fue trasladado en condición crítica al Hospital de Golfito.

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció este viernes el ataque, que habría sido efectuado el jueves, diciendo que alcanzó un “buque de bajo perfil que estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

El Comando Sur (SOUTHCOM) describió el ataque como “letal”.