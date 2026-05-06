México insiste en exigir pruebas a Estados Unidos contra gobernador oficialista acusado de narcotráfico

Claudia Sheinbaum se reunirá con Donald Trump antes del sorteo del Mundial 2026. Imagen utilizada para fines ilustrativos.

México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este miércoles en que Estados Unidos presente pruebas, no solo “dichos” o “inventos”, contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios de ese estado que busca extraditar por presuntos nexos con el narcotráfico.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó la semana pasada al gobernador Rubén Rocha Moya y a los otros políticos de Morena, el partido izquierdista de Sheinbaum, de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”. Pidió que sean inmediatamente detenidos con vistas a su extradición.

México decidió sin embargo que, antes de proceder a una eventual detención, la fiscalía mexicana debía abrir una investigación. Rubén Rocha, quien tachó las acusaciones de “falsas y dolosas”, abandonó el viernes su cargo de manera provisional para facilitar las pesquisas.

Rubén Rocha Moya, habla junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Foto utilizada con fines ilustrativos. (RASHIDE FRIAS/AFP)

“En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista” y para detener a alguien “tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos”, afirmó Sheinbaum el miércoles en conferencia de prensa.

La mandataria insistió también en que su gobierno no protegerá a ningún político con vínculos criminales demostrados: “el pueblo de México tiene que tener claro primero que la presidenta no cubre a nadie”.

Y reiteró la postura de su ejecutivo de no aceptar intervenciones de gobiernos extranjeros. “Si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo”, afirmó.

La denuncia contra Rubén Rocha Moya ha sacudido al gobierno de Sheinbaum y su partido, al ser la primera vez que un gobernador y otros políticos en funciones son acusados judicialmente de estar vinculados al narcotráfico.

El caso estalla además cuando el presidente estadounidense exige a México resultados en la lucha contra los cárteles y ambos países revisan, junto a Canadá, el T-MEC, el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, crucial para la economía mexicana.