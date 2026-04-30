El Mundo

Gobernador mexicano acusado de narco: ‘muy cercano a López Obrador’ y bajo sospecha desde 2024

Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de ayudar a narcos a enviar cantidades masivas de droga a Norteamérica

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Por AFP
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (derecha), habla junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina diaria de AMLO en Mazatlán, estado de Sinaloa, México, el 8 de abril de 2024.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habla en la conferencia de prensa matutina diaria de AMLO en Mazatlán, estado de Sinaloa, México, 2024. (RASHIDE FRIAS/AFP)







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