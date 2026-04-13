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Aplazan sentencia para narcotraficante mexicano ‘El Mayo’ en Estados Unidos

Estas son las novedades del juicio del fundador del Cartel de Sinaloa en Estados Unidos.

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Por AFP
Images of Ismael Zambada Garcia known as "el mayo" given by the attorney's office, in Mexico City, 01 August 2003. US and Mexican authorities have arrested some 240 suspects in an anti-drug sweep that they said yesterday has crippled a major Mexican-based drug cartel.
Images of Ismael Zambada Garcia known as "el mayo" given by the attorney's office, in Mexico City, 01 August 2003. US and Mexican authorities have arrested some 240 suspects in an anti-drug sweep that they said yesterday has crippled a major Mexican-based drug cartel. The sweep, code-named Operation Trifecta, capped a 19-month investigation targeting a Mexican drug cartel headed by Ismael Zambana Garcia. AFP PHOTO/HO BEST QUALITY AVAILABLE (Photo by HO / AFP) (HO/AFP)







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