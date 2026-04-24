Economía

¿Dónde se concentra la mayoría de la inversión turística en Costa Rica? Los datos apuntan a un solo lugar

La inversión extranjera en turismo sigue apostando fuerte por una provincia de Costa Rica, donde se desarrollan los proyectos más grandes, según ICT

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Por Gustavo Ortega Campos
El hotel de ultralujo Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, en la Península de Papagayo en Guanacaste.
El hotel de ultralujo Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, abrió sus puertas en febrero del año pasado en la península de Papagayo, en Guanacaste. (Cortesía Marriott)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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