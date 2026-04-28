El Mundo

Viajar barato se complica: aerolíneas ‘low cost’ cancelan vuelos por combustible

El encarecimiento del combustible empieza a afectar los viajes: aerolíneas baratas recortan vuelos y rutas.

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Por AFP
A worker fuels a Delta Airlines plane at Salt Lake City International Airport on April 09, 2026 in Salt Lake City, Utah.
Mientras la guerra impida la importación de petróleo desde los países del Golfo, los vuelos que antes del conflicto eran los menos rentables no podrán mantenerse del todo. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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