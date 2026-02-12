El comportamiento electoral de este cantón es una incógnita para los politólogos e investigadores

Un cantón alajuelense es el que menos abstencionismo tuvo en las elecciones presidenciales del pasado 1.° de febrero.

Hay un cantón cuyo comportamiento electoral es una completa incógnita para los politólogo e investigadores, que aún hoy siguen si poder explicar del todo las elecciones de sus habitantes. Así lo reconoció Ronald Alfaro Redondo, que trabaja para el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en una entrevista con Revista Dominical.

Se trata del cantón de Zarcero , ubicado entre la zona occidente de Alajuela y la zona norte del país. Según explicó Alfaro, este municipio tiene el abstencionismo más bajo del país, y sigue bajando en cada votación que se realiza.

En las recientes elecciones presidenciales del 1.° de febrero, solo el 17% de los zarcereños no acudieron a las urnas, es decir, más de ocho de cada diez personas fueron a votar, es decir, 8.024 de los 9.691 votantes.

“Es un caso que a mí me sorprende mucho, y creo que a muchos investigadores también. No hay ningún otro cantón en el país donde se vote más que en Zarcero, ni el 1.° de febrero, ni hace cuatro años, ni hace ocho ni hace doce. Todo el tiempo que usted quiera, Zarcero siempre es el primero en participación“, explicó Alfaro.

Pero a lo anterior se suma la enorme capacidad que tienen los votantes de Zarcero para votar por un partido o candidato en unas elecciones, y votar por uno completamente diferente, ubicado en el otro extremo ideológico, en los comicios siguientes.

“Es un cantón que en cuestión de dos años puede dar vuelta en U electoralmente”, detalló el politólogo del CIEP.

Ronald Alfaro, investigador del CIEP, reconoció que Zarcero es un cantón enigmático por su comportamiento electoral. (Jose Cordero/José Cordero)

Prueba de esta enorme capacidad para cambiar de opinión son las elecciones municipales del 2024. Si bien en esos comicios resultó electa alcaldesa Gina María Rodríguez Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 56% de los votos, en el segundo puesto se ubicó Williana González Vargas, de Nueva República, con el 44% de los sufragios.

Además, el PLN no logró la mayoría en el Concejo Municipal, ya que tres de los cinco regidores elegidos por los zarcereños pertenecen al partido provincial Somos, mientras que los dos restantes sí son liberacionistas.

Pero en las elecciones presidenciales del pasado 1.° de febrero, los zarcereños cambiaron de opinión, Nueva República no obtuvo ni el 1% de los votos, Liberación Nacional se impuso con el 46% de los sufragios, y Pueblo Soberano consiguió un importante 40%.

También es sorpresivo que en la papeleta para elegir diputados, los habitantes de Zarcero prefirieron a Pueblo Soberano con el 39% de los votos, antes que a Liberación Nacional, que consiguió el 38% (apenas 93 voto de diferencia).

En cuestión de dos años, los electores de este peculiar municipio dejaron de confiar en Nueva República, apoyaron la candidatura de Álvaro Ramos, pero respaldaron la nómina de diputados del chavismo antes que la liberacionista. Tremendo embrollo difícil de desenmarañar.

Zarcero es un cantón particular por su comportamiento electoral, pero especialmente por la alta participación política de sus habitantes. (Alonso Tenorio)

¿Cómo se explica esto?

En criterio de Ronald Alfaro, muchos aspectos se conjugan para hacer de Zarcero un cantón tan particular. Se trata de una localidad muy socialmente cohesionada y con factores demográficos particulares.

“¿Qué hace distinto a Zarcero? Es un cantón pequeño, las familias están más cohesionadas, se conocen mejor, y estar rodeado de gente que vota más hace que otras personas, sobre todo la gente más joven, se metan más de lleno en la política“, explicó el investigador.

Alfaro destacó que el ejercicio del voto es una conducta que se aprende socialmente, especialmente de familiares cercanos.

“Si usted está rodeado de gente que vota, usted va a aprender, y cuando usted lo que ve es a personas que no les interesa mucho, que no salen a votar, entonces usted también se contagia de eso”, puntualizó.

En general, la zona occidente de Alajuela ha sido más cercana al voto y los comportamientos políticos, en gran medida por influencia del PLN, que se fundó en San Ramón en 1951.

“En otra época, Liberación controlaba mucho el occidente, San Ramón, Grecia, Sarchí, Naranjo, tan es así que basta con remitirse al nombre antiguio de Sarchí, que era Valverde Vega, el nombre de un antiguo dirigente. Por eso las diferencias territoriales son interesante, y se ve donde más se vota, pero también donde hay menos participación, como Golfito, Corredores, Talamanca o Limón”, remarcó el investigador.