Qué dicen y qué no dicen las encuestas electorales: investigadores del CIEP e Idespo explican sus alcances y límites

Los investigadores José Andrés Diaz, del Idespo-UNA, y Ronald Alfaro, del CIEP-UCR, conversaron con La Nación sobre las encuestas electorales que ambos centros de estudio publican.

En medio de una campaña electoral marcada por la volatilidad del voto y un alto nivel de indecisión, las encuestas electorales se han convertido en uno de los principales insumos para tomar el pulso del electorado. No obstante, sus resultados deben leerse con cautela y en su justo contexto.

La Nación conversó sobre lo que hay detrás de estos estudios de opinión con Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Programa Estado de la Nación, así como con José Andrés Díaz, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Ambos expertos explicaron qué miden realmente las encuestas electorales, cuáles son sus alcances y limitaciones y cómo interpretar sus resultados sin caer en lecturas erróneas o conclusiones apresuradas.