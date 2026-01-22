Política

‘Hay un voto silencioso que parece reflejar cierta incertidumbre o expectativa’, señalan investigadores del Idespo-UNA

La más reciente encuesta muestra un aumento en quienes prefieren no revelar su preferencia electoral de cara a las elecciones del 1.º de febrero

Por Cristian Mora
Jóvenes de 19 partidos políticos lanzaron este fin de semana el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026, pero buscan que el próximo 7 de noviembre, Día de la Democracia, las candidaturas presidenciales están convocadas a firmar el pacto.v
El llamado “voto silencioso” agrupa a personas que, pese a mostrar interés en participar en las elecciones, optan por no revelar su preferencia electoral, según investigadores del Idespo-UNA. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

