Política

Encuesta de Idespo-UNA: Laura Fernández sube a 39,9% en intención de voto, mientras los indecisos representan un 35,2%

La candidata del chavismo mantiene una amplia ventaja sobre sus competidores más cercanos

Por Cristian Mora
Laura Fernández de Pueblo Soberano, mantiene un amplio margen sobre Álvaro Ramos, de Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, del Frente Amplio.
Laura Fernández de Pueblo Soberano, mantiene un amplio margen sobre Álvaro Ramos, de Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, del Frente Amplio, según encuesta Idespo-UNA. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







