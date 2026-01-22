Encuesta de Idespo-UNA: Laura Fernández sube a 39,9% en intención de voto, mientras los indecisos representan un 35,2%

Laura Fernández de Pueblo Soberano, mantiene un amplio margen sobre Álvaro Ramos, de Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, del Frente Amplio, según encuesta Idespo-UNA.

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), se mantiene a la cabeza en la intención de voto con un 39,9% de respaldo, entre la personas que manifiestan alguna posibilidad de acudir a las urnas. Así lo revela la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), presentada este jueves 22 de enero.

La cifra representa un aumento de 7,1 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. En diciembre, la aspirante oficialista registró un apoyo del 32,8%.

No obstante, las personas indecisas todavía representan un número considerable del electorado: 35,2% de las personas consultadas dijo no tener aún definido su voto.

En segundo lugar aparece Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), con un de 6% apoyo, una leve disminución respecto al 6,6% registrado a finales de 2025.

Más atrás se ubican Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien se mantiene en un 5,2%, y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con un 3,5%, luego de haber marcado un 3,7%.

Las demás candidaturas presidenciales se encuentran por debajo del margen de error de 3 puntos porcentuales.

La recolección de los datos se realizó mediante entrevistas por telefonía celular, del 8 al 10 de enero, así como del 12 al 15 de enero. Las consultas se plantearon a personas de 18 años o más, para el próximo 1.° de febrero.