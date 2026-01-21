Laura Fernández se proyecta a ganar en primera ronda tras captar apoyo entre indecisos

Laura Fernández, candidata del chavismo, se perfila como ganadora de las elecciones nacionales de 2026, al registrar un respaldo del 40% en la más reciente encuesta del CIEP. Foto John Durán

A 11 días de que los costarricenses acudan a las urnas, Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), aparece como la aspirante mejor posicionada de cara a la primera ronda electoral, con un nivel de apoyo que pone en duda la realización de una segunda ronda.

La aspirante encabeza la intención de voto con un 40% de apoyo, el más alto entre los 20 aspirantes, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la medición de noviembre del CIEP, Fernández, candidata que representa la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, registraba un respaldo del 30%, por lo que en dos meses aumentó su posible caudal electoral en 10 puntos porcentuales. Esas diferencias no se observan en sus rivales. Su más cercano competidor es Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), a quien le lleva una diferencia de 32 puntos porcentuales y quien se entancó en un 8%.

El artículo 138 de la Constitución Política establece que la Presidencia se define en primera ronda cuando una candidatura supera el 40% de los votos válidamente emitidos. De alcanzarse ese umbral, sería la primera vez que una elección presidencial se resuelve sin balotaje desde la victoria de Laura Chinchilla en 2010. Los tres procesos posteriores —2014, 2018 y 2022— requirieron una segunda ronda.

La caída de los indecisos favorece al oficialismo

La campaña de Laura Fernández ha logrado sumar el apoyo de un importante grupo de personas indecisas, lo que ha permitido el crecimiento de su caudal electoral. (John Durán/La Nación)

Al tiempo que la candidata de Pueblo Soberano ha ganado apoyo, ha disminuido el porcentaje de personas indecisas. A finales de 2025 era del 45%, pero el estudio presentado este miércoles lo ubica en un 32%. Esta disminución ha beneficiado a la campaña de Fernández: “La gente que está indecisa, está eligiendo la continuidad”, declaró Ronald Alfaro, investigador del CIEP.

Alfaro explicó a La Nación que, si bien se esperaba que una parte importante del electorado indeciso se inclinara por candidaturas de oposición, “la evidencia muestra que Laura Fernández ha logrado convertir a personas indecisas en seguidores, en mayor medida que cualquier otro candidato. Eso ninguna otra candidatura lo está haciendo en la misma dimensión”.

La encuesta del CIEP también realizó un ejercicio de decisión forzada, en el que consultó al grupo de indecisos, mediante una pregunta abierta por cuál candidatura optarían si tuvieran que decidirse.

Un 76,8% no logró identificar a ninguna persona candidata o partido político. El 23,2% restante dispersó sus respuestas entre once aspirantes distintos, además del voto nulo o en blanco; aun así, entre quienes expresaron una preferencia tentativa, Laura Fernández concentró el mayor porcentaje de menciones (7,4%), seguida por Claudia Dobles (4,1%) y Álvaro Ramos (3,9%), sin que se configure un alineamiento opositor claro.

Sorpresas del pasado no garantizan un cambio ahora

Alfaro indicó que, si bien en otros procesos electorales se han registrado sorpresas —con candidaturas que partían muy rezagadas en las encuestas y terminaron disputando la Presidencia y forzando una segunda ronda—, eso no implica que el mismo escenario vaya a repetirse en esta contienda.

“Lo que en el pasado ocurrió no necesariamente va a ocurrir ahora, en algunos casos puede que sea tarde para reaccionar”, añadió.

Candidaturas como las de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC, 2018-2022), y Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático (PSD, 2022-2026), despegaron en las semanas previas a los comicios pese a no figurar entre los favoritos y finalmente alcanzaron la Presidencia de la República.

Sin embargo, Alfaro señaló que más allá de esperar que lo mismo pueda ocurrir, “la clave está en las condiciones que pueden llevar hacia eso (un cambio en los apoyos registrados) y las condiciones que estamos viendo son favorables a la continuidad“.

Rivales le restan poco apoyo a Fernández

Otra ventaja que tiene la campaña de Fernández, además de captar a una parte importante del electorado indeciso, es que las candidaturas que le siguen en intención de voto le restan muy poco apoyo. “Si usted tiene un piso más alto, está ganando más y le quitan poco, esa es la matemática simple”, explicó Alfaro.

A esto se suma que los rivales de Fernández no solo enfrentan dificultades para ganar el respaldo de los indecisos, también se quitan muy poco apoyo entre ellos.

Un pelotón sin despegue claro

Durante los últimos meses Ramos junto con Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA) conformaron, el pelotón que busca acercarse a Fernández. No obstante, medición tras medición, la oficialista fue ha desmarcado más de sus competidores. En la encuesta de noviembre registraba un respaldo del 30%; en octubre un 25%y en setiembre un 12%.

Por el contrario, sus competidores se han mantenido estables o han mostrado crecimientos marginales. En ese periodo, el respaldo a Ramos ha oscilado entre el 7% y el 8%; el de Dobles pasó del 3% al 5%, y el de Robles subió del 3% al 5% para luego descender al 4%, cifra registrada en la medición de enero.

Pese a la regularidad de los valores registrados, no es posible afirmar que estas candidaturas están consolidadas en la cima. Prueba de ello es que otros dos aspirantes lograron superar el margen de error y se sumaron al pelotón: Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR) y Jose Aguilar, de Avanza, quienes están empatados con Robles en el cuarto lugar.