Laura Fernández se proyecta a ganar en primera ronda tras captar apoyo entre indecisos

La candidata del chavismo, Laura Fernández, lidera con un 40% y se acerca al umbral constitucional para definir las votaciones sin necesidad de un balotaje

Por Lucía Astorga
11/01/2026/ Candidatos en Tribunal Supremo de Elecciones para la presentación oficial de candidaturas / Foto John Durán
Laura Fernández, candidata del chavismo, se perfila como ganadora de las elecciones nacionales de 2026, al registrar un respaldo del 40% en la más reciente encuesta del CIEP. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







Elecciones 2026Encuesta del CIEPLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

