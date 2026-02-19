Empresa que trabajó con puertas del Teatro Nacional las llevó a un sitio que el director desconocía

Debido a las intervenciones aplicadas a las puertas del Teatro Nacional, se colocaron cobertores en su lugar.

El director del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), Guillermo Madriz, aseguró que no tuvo información “de previo” acerca de los tres talleres de ebanistería a los que se enviaron las puertas del inmueble para su restauración, procedimiento que terminó por provocar “daños irreversibles” a las piezas centenarias.

Esta fue la respuesta que Madriz emitió vía correo electrónico a José Fernando Madrigal, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), cuando éste le consultó por qué se usaron tres talleres para restaurar las puertas de los costados norte, sur y este, y si estaba al tanto de “los riesgos que esta acción podía generar en las puertas”.

Según consta en un informe emitido por Madrigal el 20 de diciembre de 2025 sobre las obras de restauración en el teatro, y remitido al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, Madriz le aseguró vía correo electrónico que tampoco “hubo visibilidad con respecto a los acabados de las mismas (puertas)”.

“La estrategia de tener varios talleres para restaurar puertas de igual estilo, acabado y daños similares, no es adecuada, ni conveniente, salvo que, se tenga un procedimiento de intervención claramente definido en cuanto a decapado, reparación de elementos dañados, empastado de daños menores, lijado, pulido y aplicación de productos iguales en todos los casos y que sean compatibles con el material base (sic)”, agregó el director de Patrimonio en el informe.

Por otra parte, Madrigal externó que la documentación inicial comunicada por el Teatro Nacional exponía que las puertas fueron enviadas a dos talleres, pero realmente fueron llevadas a tres puntos distintos para su restauración.

Patrimonio no pudo inspeccionar los tres sitios, debido a que uno de ellos ya había entregado las puertas a la administración del teatro.

Además, tal y como denunciaron usuarios de redes sociales en su momento, un par de puertas de madera tallada viajó hacia el taller de ebanistería amarrado con una cuerda, sin acolchado u otro tipo de protección en un vehículo tipo pick-up.

Actualmente, dos pares de puertas del Teatro Nacional se encuentran desmontadas, embaladas y resguardadas en el inmueble, mientras que otros dos pares permanecen en uno de los talleres de ebanistería.

Las puertas centenarias del Teatro Nacional sufrieron pérdida de moldura a causa de exceso de masilla, lija excesiva o laca. (Cortesía/Cortesía)

Sala IV ordena encontrar responsables

A raíz de las intervenciones en las puertas, así como en las piedras de los muros perimetrales y rejas del Teatro Nacional, el arquitecto y exdirector de Patrimonio Diego Meléndez interpuso un recurso de amparo el 9 de diciembre de 2025 para frenar las obras, el cual fue declarado parcialmente con lugar este martes 17 de febrero.

Según consta en el expediente N.° 25-038490-0007-CO, la Sala estableció que "las omisiones de los recurridos resultan especialmente graves, pues los daños irreversibles causados a las estructuras históricas del Teatro Nacional constituyen un agravio de suma gravedad, atendiendo al inmenso valor artístico y cultural que este recinto representa para el país“.

En ese sentido, el órgano ordenó al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, al director de Patrimonio José Fernando Madrigal Fallas y al director del Teatro Nacional, Guillermo Madriz, que deben determinar las responsabilidades disciplinarias del caso en un plazo de dos meses.

Este miércoles, el ministro Rodríguez envió un video afirmando que ya se habían frenado las obras y que ya se contaba con un protocolo relativo a la intervención del teatro. Este medio solicitó la documentación respectiva, pero no la había recibido al momento de la publicación.