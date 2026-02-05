Teatro Nacional anuncia más de 400 actividades para el 2026: estos son los programas más esperados

Con más de 400 actividades artísticas y culturales, este 2026 el Teatro Nacional se prepara para vivir uno de sus años más ambiciosos, consolidando al histórico recinto no solo como un símbolo patrimonial, sino como un espacio vivo y abierto para todos los costarricenses.

Música, teatro, danza, canto coral, literatura, artes visuales y programas educativos son parte de la cartelera, la cual tendrá lugar a lo interno de la sala pero también en sus afueras. De acuerdo con la información suministrada por el Teatro Nacional, con esta programación pretenden reafirmar el compromiso que tienen con el acceso democrático a la cultura, el impulso al talento costarricense y a la formación de nuevos públicos.

“El Teatro Nacional no es solo un edificio patrimonial: es una casa abierta, en diálogo permanente con el país”, expresó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, en un comunicado de prensa. Según indicó, la visión para este 2026 coloca a los artistas costarricenses en el centro, convoca públicos diversos y entiende la cultura como un derecho que debe sentirse dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana.

“Queremos un teatro que conserve su excelencia y su belleza histórica, pero que también se mueva, que escuche, que forme nuevas audiencias y que llegue a más personas como parte de una visión integral de cultura pública”, agregó el jerarca.

La Orquesta Sinfónica Nacional regresará al Teatro Nacional, su casa histórica, para presentar la Temporada N.° 86 a lo largo de este año. (Archivo)

El Teatro Nacional, una sala viva y abierta al público y al artista tico

La agenda del 2026 del Teatro Nacional ofrece propuestas muy queridas por los costarricenses. Se anunció, por ejemplo, el regreso y la consolidación de Teatro al Mediodía, que continuará todos los martes a las 12:10 p. m.

Entre marzo y noviembre, este programa presentará 25 funciones. “Es un espacio pensado especialmente para públicos que buscan una pausa cultural en medio de la jornada laboral”, explicó el comunicado.

Además, se suman los Martes Líricos, una actividad dedicada al canto, la ópera, la zarzuela y la canción costarricense. Este espacio presentará ocho recitales protagonizados por talento tico.

Siguiendo la línea cultural dentro del teatro, estarán los Miércoles de literatura, poesía y diálogo, un espacio gratuito que expondrá a la sala como un foro de pensamiento y reflexión que se logrará gracias a alianzas con organizaciones literarias y académicas del país.

La música no puede faltar. Hará presencia en el escenario con Música al Atardecer, programa que tendrá 30 conciertos a lo largo del año. Entre los espectáculos destacan seis conciertos de obras costarricenses inéditas.

El foyer del Teatro Nacional, uno de sus espacios más hermosos, también recibirá algunas presentaciones artísticas este 2026. (Archivo)

La Temporada Coral, que cuenta con la colaboración del Coro Sinfónico Nacional, tendrá presentaciones dominicales en el histórico foyer. Aquí se presentarán diferentes agrupaciones de varias regiones de Costa Rica.

Érase una vez... otro de los proyectos más sonados y queridos del Teatro Nacional, ofrecerá cinco producciones teatrales con 140 funciones tanto en la sala como en comunidades como Térraba, Los Santos y Puriscal. La temporada incluirá un estreno enfocado en la prevención del acoso escolar, integrando arte y educación como herramientas de transformación social.

Más espacios se suman a la fiesta cultural

El teatro Vargas Calvo, que es el espacio de cámara del Teatro Nacional, será el escenario de siete obras de dramaturgia costarricense, en conjunto con la Compañía Nacional de Teatro.

La temporada inicia con La mujer y el esqueleto, de Mabel Marín, ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia 2025. La puesta en escena es dirigida por Gladys Alzate.

Las galerías José Luis López Escarré y Enrique Echandi, ambas ubicadas dentro del Teatro Nacional, también tendrán exposiciones para el público. La primera ofrecerá cinco exhibiciones, mientras que la segunda se reactivará con dos nuevas muestras, que se realizarán en alianza con el Museo de Arte Costarricense y el Archivo Institucional.

Ese 2026, la Orquesta Sinfónica Nacional también volverá a su casa: el Teatro Nacional, con la Temporada N.° 86 del ensamble tico. Además, según el teatro, se mantendrá el apoyo a talentos emergentes mediante el programa Jóvenes Promesas, en colaboración con el Instituto Nacional de Música (INM), el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) y varias universidades públicas. En este trabajo también destacan intercambios culturales con embajadas internacionales a través de la iniciativa Ventana al Mundo.

El Teatro Nacional pretende seguir siendo un punto de encuentro cultural entre artistas y público. A lo largo de sus casi 130 años, el recinto ha sido escenario y testigo de la historia de Costa Rica. (Archivo)

La agenda cultural del teatro también incluye varias actividades en el marco del 129 aniversario del histórico recinto, así como de la XLIII edición del Festival de Coreógrafos Graciela Moreno y la Jornada Coral.

Toda la programación estará disponible mensualmente en el sitio web y redes sociales del Teatro Nacional.