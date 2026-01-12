Áncora

Fotografías inéditas de Francisco Coto nos muestran el Teatro Nacional a través del tiempo

En el transcurso de cinco décadas, un edificio puede erosionarse o adornarse con metales sin que la memoria colectiva lo registre. Pero gracias a una exhibición de uno de los fotógrafos costarricenses más célebres, ya no es necesario conjeturar esas transformaciones del Teatro Nacional

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Exhibición 'Reimaginar el Teatro Nacional: hallazgos inéditos de Francisco Coto'.
La exhibición 'Reimaginar el Teatro Nacional: hallazgos inéditos de Francisco Coto' incluye 22 fotografías, 8 tarjetas postales de época (1945-1965) y tres documentos patrimoniales del Archivo del Teatro Nacional (1956-1972). (Francisco Coto/Cortesía Fundación Francisco Coto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco CotoTeatro Nacional
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.