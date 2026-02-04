Teatro Nacional anuncia la poesía y los diálogos que animarán cada miércoles

El programa Miércoles de Literatura, Poesía, y Diálogo continuará en el Teatro Nacional este año en las tardes.

Una vez más, cada miércoles tiene una cita en el Teatro Nacional. Este 4 de febrero, podrá asistir el estreno del programa Miércoles de Literatura, Poesía, y Diálogo de este nuevo año en el foyer inmueble, patrimonio nacional, a las 6:30 p. m.

El programa ofrece un respiro a mitad de semana, brindando a los asistentes un espacio para deleitarse con una variedad de temáticas y estilos. La entrada es gratuita y el cupo, limitado.

En este espacio, podrá escuchar los recitales de poesía de selectos artistas nacionales visitando de diferentes partes del país, en colaboración con el colectivo Palabra y Punto.

“Les invitamos a sumergirse en cada sesión, a participar activamente, compartir sus pensamientos y disfrutar de la magia que surge cuando nos conectamos a través de las palabras. Juntos, construiremos un espacio vibrante donde cada voz cuenta y donde la creatividad florece”, comentó Guillermo Madriz, director general el Teatro. (Cortesía/Teatro Nacional)

“Este año, hemos preparado una programación enriquecedora que incluye lecturas, mesas redondas y encuentros con autores costarricenses, todo diseñado para inspirar y fomentar el amor por la literatura en todas sus formas", detalló Guillermo Madriz, director general el Teatro.

Este evento se enfocará en la parte de poesía del programa que será inaugurada con la lectura de “Cartografía del asombro” por David Cruz, Melina Valdelomar, Juan Carlos Olivas, Laura Casasa Núñez, Berman Bahns, Camila Schumacher y Mario Rucavado Rojas.

Según Paola Valverde, productora general de Palabra y Punto, "Regresar es también insistir: en la palabra como encuentro, en la literatura como espacio de reflexión colectiva y en el asombro como una forma de resistencia y de comunidad”. (Cortesía/Teatro Nacional)

Este será complementado por otros títulos como “Respirar de la palabra”, “Mesa de Narrativa”, “Poesía de San Ramón”, “El hilo secreto de la lluvia”, “Poesía Turrialba literaria”.

También se reanudarán las charlas de la Academia Costarricense de la Lengua. La Editorial Costa Rica y la Asociación Costarricense de Escritoras se unirán como aliados del programa.

La productora general de Palabra y Punto, Paola Verde, agregó, “La poesía y el pensamiento crítico deben ocupar de manera sostenida los espacios públicos más emblemáticos del país. Para Palabra y Punto, esta continuidad supone la construcción de un diálogo permanente entre voces diversas, generaciones y sensibilidades, y concibe la cultura como un proceso vivo, accesible y necesario.”

El programa consistirá de 28 fechas con programación muy variada que incluye participaciones de reconocidas figuras en el ámbito de la literatura y la investigación costarricense, como Víctor Manuel Sánchez, Emilia Macaya, Carlos Sánchez Avendaño y Quince Duncan, entre otros.

También participarán poetas de distintas partes del país como Rocío Mylene, de San Ramón; Shalaisha Barret Parkinson, de Limón; Edan Mena, de Pérez Zeledón; Mía Gallegos, de Moravia: Sebastián Arce, de Liberia; Lucrecia Sancho, de Palmares, y muchos más.