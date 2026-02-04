Áncora

Teatro Nacional anuncia la poesía y los diálogos que animarán cada miércoles

Más de 120 expositores, académicos, y poetas nacionales están invitados para este año mas la colaboración de dos nuevas organizaciones. Descubra todo lo nuevo del programa gratuito de 2026.

Por Carlota Zamora González
Teatro Nacional, joya arquitectónica de Costa Rica
El programa Miércoles de Literatura, Poesía, y Diálogo continuará en el Teatro Nacional este año en las tardes. (Rafael Pacheco Granados)







Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

