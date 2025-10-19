Revista Dominical

Cónsul de Palestina sobre alto al fuego en Gaza: ‘Las cosas no van a cambiar hasta que no haya el fin de la ocupación israelí’

La diplomática advirtió que el cese de hostilidades en Gaza no será suficiente mientras persista la ocupación militar y exigió que Israel asuma la responsabilidad por el genocidio del pueblo palestino.

Por Sofía Sánchez Ramírez
A Palestinian flag flutters amid the ruins of buildings in Beit Lahia in the northern Gaza Strip on March 4, 2025, amid the ongoing truce between Israel and Hamas. UN chief Antonio Guterres said he strongly endorsed an Egyptian plan put to Arab leaders at a summit in Cairo on March 4 for Gaza's reconstruction without displacement of its Palestinian inhabitants. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
Una bandera palestina ondea entre las ruinas de edificios en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 4 de marzo de 2025, durante la tregua entre Israel y Hamás. (BASHAR TALEB/AFP)







Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

