Liberia vs. Alajuelense: ¡Empieza la semifinal! Hora, canal y todo lo que debe saber del partido de hoy

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia abren las semifinales del Torneo de Apertura 2025 en una fiesta total. La serie de ida y vuelta comienza este miércoles 10 de diciembre y el arranque del partido está pactado para las 8 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en la Ciudad Blanca.

Alajuelense fue el primer equipo en conseguir su clasificación a las semifinales y también es el club que ganó la fase regular. El León culminó esa etapa del campeonato nacional con 40 puntos en 18 partidos (12 ganes, 4 empates y 2 derrotas; con 29 goles a favor y 10 en contra).

Con eso, el equipo de Óscar “Macho” Ramírez tiene el derecho de cerrar todas sus series de ahora en adelante en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Además, el cuadro rojinegro ya está sembrado en una eventual gran final, en caso de ser necesario.

El único equipo que puede evitar que el torneo se alargue a esa gran final y que termine después de Navidad es Alajuelense. Eso ocurriría si la Liga consigue su tan anhelada estrella 31 en cuestión de cuatro partidos.

Para lograrlo, los manudos tendrían que ganarle la semifinal al Municipal Liberia; y luego imponerse en la final contra el vencedor de la semifinal entre Saprissa y Cartaginés.

La Liga no quiere gran final; pero la misión de los otros tres semifinalistas es forzar a Alajuelense a dos partidos más en la lucha por la corona del fútbol nacional.

“Vamos a enfrentarnos a un equipo que merecidamente está en semifinales, así que expectantes de eso. Ahora tenemos dos partidos para hacerlo bien y pasar esta serie”, comentó el capitán rojinegro, Celso Borges.

Para este partido, el único jugador que todavía no está disponible es el guardameta Washington Ortega.

Aunque el asistente Marcelo Sarvas sembró la incógnita el lunes anterior, en realidad, el propio Óscar Ramírez había dado una pista desde el sábado en San Carlos, cuando dijo: “A excepción de Washington Ortega, todos los demás están a disposición en este momento.

El primer retador de Alajuelense es Liberia, un equipo que llegó a los últimos dos partidos de la fase clasificatoria dependiendo de sí mismo. Quedaban seis unidades en disputa y los pamperos de José Saturnino Cardozo necesitaban un punto para declararse semifinalistas.

Los liberianos tuvieron que esperar hasta el último juego y su empate 0-0 contra Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza terminó en una alegría bárbara para ellos. ¡Misión cumplida!

16 años después, el equipo pampero regresa a las instancias finales del torneo, luego del Invierno 2009, en el que se proclamaron campeones nacionales.

Esta vez y de la mano de José Saturnino Cardozo, el Municipal Liberia registró 27 puntos en 18 juegos (7 ganes, 6 empates y 5 derrotas; con 20 goles a favor y 21 en contra).

“De mi parte, muy feliz de que el Municipal Liberia esté en semifinales después de 16 años, porque ha sido complicado todos estos años atrás. Se pasó por Liga de Ascenso, falta de muchas cosas, pero ahora agradecer que estamos en un buen estado, en buen momento y feliz de estar entre los cuatro primeros”, comentó el capitán de los liberianos, Christian Reyes.

¿Dónde puedo ver la semifinal Liberia vs. Alajuelense? Copiado!

El partido de ida de la semifinal entre Liberia y Alajuelense será transmitido por FUTV.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa. Sobre la marcha, podrá leer las principales incidencias. Y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido entre pamperos y rojinegros en su emisora de preferencia, pues Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

El campeonato nacional se convierte en un asunto de cuatro equipos: Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Cartaginés y el Municipal Liberia. (Unafut/Unafut)

¿Y cuándo es el partido de vuelta de esta semifinal? Copiado!

La semifinal entre pamperos y rojinegros arranca este miércoles y cierra el sábado 13 de diciembre, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Aunque circularon algunas versiones de que a la Liga le habían solicitado que modificara la fecha del partido porque ese día también será el Festival de la Luz en La Sabana, las autoridades desmintieron el rumor, afirmando que no han solicitado cambio ni cancelación de fechas.

“El equipo organizador deberá reforzar la seguridad privada y la Fuerza Pública dispondrá de recurso local para la seguridad ciudadana en las vías de aproximación al recinto deportivo”, comunicó la Fuerza Pública.

Los uniformes de Liberia y Alajuelense hoy Copiado!

Liberia: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras. El portero vestirá todo de azul.

Alajuelense: Camiseta, pantaloneta y medias blancas. El portero vestirá todo de rosado.

¿Quedan entradas para el partido Liberia vs. Alajuelense? Copiado!

Liberia anunció en horas de la mañana que quedan pocas entradas disponibles para el juego de esta noche.

Datos de interés sobre Liberia y Alajuelense Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Liberia y Alajuelense se enfrentarán por primera vez en una fase final.

Los pamperos en el pasado se midieron contra Pérez Zeledón, Saprissa, Herediano y Brujas FC. Además, Liberia disputará la segunda semifinal de su historia (la anterior fue en el Verano 2009).

Mientras que Alajuelense afrontará esta instancia por cuadragésima primera ocasión.

De las nueve series de semifinales que ha dirigido Óscar “Macho” Ramírez a lo largo de su carrera, en ocho logró avanzar a la siguiente fase.

Como dato curioso, en todas las ocasiones en que Liberia ha disputado una fase final, el equipo ha sido dirigido por un técnico extranjero. En su anterior participación, en el Verano 2009, los liberianos estuvieron bajo las órdenes del francés Alain Gayhardy.

Liberia anuncia el partido ante Alajuelense y tiene una recomendación Copiado!

Alajuelense anuncia el partido contra Liberia Copiado!

Los árbitros del partido semifinal Liberia vs. Alajuelense Copiado!

Steven Madrigal al centro, asistido por Jeriel Valverde y Víctor Ramírez. Cuarto árbitro: Adrián Chinchilla. VAR: Anthony Bravo. AVAR: Octavio Jara.

Los comisarios de Unafut para la semifinal Liberia vs. Alajuelense Copiado!

La Unafut nombró a Fernando Quesada como comisario para el partido semifinal entre Liberia y Alajuelense; mientras que Fabricio Chaves fungirá como comisario de seguridad.

