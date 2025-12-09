‘Óscar Ramírez no cambia’: Lo que realmente piensan en el camerino de Alajuelense sobre el ‘Macho’

Liga Deportiva Alajuelense se concentra en la semifinal contra el Municipal Liberia. Después de conocer el nombre de su rival, el cuadro rojinegro empezó su práctica de una manera muy distinta en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Óscar “Macho” Ramírez estaba de cumpleaños y ese grupo de jugadores que lo ven como un papá no podían desaprovechar el momento para permitirse unos minutos diferentes junto a ese hombre que salió del retiro para devolverle la ilusión al liguismo.

La figura del técnico pesa mucho en esta versión de Alajuelense y en estos meses se las ha ingeniado para trasladar a sus hombres su manera de pensar. A la afición, el “Macho” constantemente le pide mesura; mientras que a sus jugadores, les insiste una y otra vez que deben seguir con los pies en la tierra.

Pero la concentración total también dio espacio para la camaradería. Y la atmósfera en el CAR tuvo un espacio para felicitar al estratega, en su cumpleaños 61.

Jugadores y cuerpo técnico celebraron a su líder con el tradicional “pasillo” de cumpleaños, un momento hizo distinta la práctica y que, si bien rompió la rutina, evidenció el respeto y cariño que le tienen.

Marcelo Sarvas y Celso Borges acudieron a Pueblo Antiguo, en el Parque de Diversiones, donde se efectuó el Día de Medios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut). A la cita se presentaron un integrante del cuerpo técnico y los capitanes de los cuatro equipos semifinalistas.

El asistente técnico y el mediocampista conocen a Óscar Ramírez desde hace tiempo. Y el fútbol y el destino los volvieron a juntar. Ante eso, La Nación les preguntó a ambos si el “Macho” ha cambiado, o si sigue siendo el mismo de siempre.

“Óscar es el mismo, es su cumpleaños, hicimos el túnel para él, pasó delante de todos, Celso (Borges) le pegó en la espalda (ríe…). Óscar no cambia, es una persona sencilla, una persona muy transparente, una persona que tiene mucho cuidado con todo lo que habla, porque no le gustan las confrontaciones.

”A él le gusta estar tranquilo, trabajar, enfocarse en la parte táctica que le encanta tanto del fútbol y para mí ha sido un placer trabajar estos seis meses con Óscar y con el cuerpo técnico que tenemos, que es muy joven y es un placer trabajar con ellos”, respondió Marcelo Sarvas.

El “Macho” tiene una adicción por la pizarra y el detalle táctico, que dadas las circunstancias por la falta de tiempo, se ha transformado en una obsesión por el video.

Celso Borges y Marcelo Sarvas acudieron al Día de Medios de la Unafut, de cara a las semifinales. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Mientras que el capitán rojinegro, Celso Borges, conoce al estratega desde su niñez. Incluso, recordó que fue él quien le regaló sus primeros tacos, cuando el futbolista tenía si acaso unos 10 años.

“Como jugador y como persona sigue siendo el mismo. Da gusto, el día a día con gente buena da gusto. Entonces, se ha acuerpado muy bien de buenos profesionales y de buena gente. Entonces eso hace que todo vaya mejor”, apuntó Celso Borges.

Además, entre risas “se defendió” de lo dicho por Marcelo Sarvas debido al cumpleaños del timonel de Alajuelense.

“Le hicimos el pasillo, unos le aplaudimos, otros sí le dieron una palmadita en la espalda, pero bien. Sigue manteniéndose puede decirse que adicto al fútbol, muy enterado de todo. Sigue siendo el mismo profe y la misma persona”, reseñó Celso Borges.

Óscar Ramírez, entre mesura y pies en la tierra

Óscar Ramírez no solo trae consigo la experiencia de múltiples campeonatos con el club, sino también conocimiento de su ADN.

Ese técnico a quien a lo interno de Alajuelense definen como el “Macho” de siempre, siembra en la Liga la esperanza de conseguir ese ansiado título nacional, un logro que se le ha escapado a los rojinegros una y otra vez desde la última vez que fue campeón nacional, en diciembre de 2020.

Pero dentro de ese llamado a la mesura y a tener los pies en la tierra, Óscar Ramírez va paso a paso. Y vigila de manera sigilosa que todos a lo interno de la Liga se muestren igual.

Ahora, con la concentración total en el Municipal Liberia, el cumpleaños del “Macho” se archiva y la mirada se fija en la cancha.

El grupo liderado por Óscar Ramírez, capitaneado por Celso Borges y amparado en los otros líderes como Alexis Gamboa, Washington Ortega, Diego Campos y Joel Campbell, siente el peso de la historia.

Sin embargo, en la Liga no piensan más allá que en su primer escollo de la semifinal contra Liberia, que será este miércoles 10 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano.

