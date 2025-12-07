Óscar Ramírez sobre los jóvenes de Alajuelense: ‘Verlos deja una guía para futuras decisiones’

Liga Deportiva Alajuelense tuvo en convocatoria a 14 futbolistas jóvenes y el equipo terminó en cancha con una edad promedio de 20 años.

El partido de trámite para Liga Deportiva Alajuelense en realidad se convirtió, este sábado, en una proyección de su futuro, al ver a los cachorros del Centro de Alto Rendimiento (CAR) levantar la mano y responder con goles de Deylan Aguilar y Ethan Barley en el juego ante San Carlos.

Óscar “Macho” Ramírez tuvo en cancha a un equipo con una edad promedio de 20 años y dijo que este partido deja ver el trabajo de lo que se hace en la cantera.

“Ver la cantidad de muchachos con menos de 21 años jugar un partido de Primera, no es fácil. A mí me tocó jugar en algún momento con seis o siete muchachos novatos y en un equipo grande es difícil”, apuntó Ramírez en la rueda de prensa posterior al duelo en Ciudad Quesada.

El timonel manudo contó que antes del partido habló con los cachorros sobre el sentimiento de estar en cancha con la camiseta de Alajuelense, del compromiso que se debe tener y de la concentración que nunca puede faltar.

“No llegar inseguro a la cancha implica trabajo acumulado, implica saber lo que van a hacer, lidiar con la problemática que tiene el juego en la parte individual y en la parte colectiva y saber salir de situaciones”, comentó.

El Macho admitió que en el primer tiempo, San Carlos por momentos tuvo el balón y lo dominó. En ese lapso, la Liga perdió la parte de juego; pero mejoró en el complemento.

“Más sueltos los muchachos y hay que entender eso, algunos por ser su primera vez es normal que lo sientan un poquito; pero se soltaron y terminaron jugando como terminaron.

“Es muy satisfactorio, porque hay que ir proyectando y viendo ante eventualidades. Verlos a ellos le deja a uno una guía para futuras decisiones”, recalcó el técnico de la Liga.

- ¿Qué puede decir de Ethan Barley, que con pocos minutos logra anotar su primer gol en su debut?

- Es un muchacho que viene en proceso, ya fue al Mundial juvenil. Ahora, yo ya lo conozco y creo que hay cositas que hay que mejorar con él. Tiene instinto de goleador, porque sobre el remate, él va y saca algo que es de él.

”El goleador tiene que ser así, viendo cualquier situación y la supo aprovechar. Estoy contento por él, pero hablamos de que con los pies sobre la tierra, que todavía faltan cosas. Es un paso, pero falta mucho más”.

- ¿Qué le pareció Charles Forstner, que se vio con personalidad en la cancha?

- En lo que yo he estado en el CAR con liga menor es ratificar lo que él viene demostrando: buena dinámica, buena conducción, un muchacho muy aplicado. Y lo que ustedes vieron es lo que hemos visto. Creo que tiene un bonito futuro.

- ¿Cómo llega el equipo a las semifinales en cuestiones de cargas?

- Nosotros, con la Copa Centroamericana y partidos importantes, jugamos muchas finales. El tema mental y emotivo es algo a manejar.

”Este sábado fue un descanso, pero para respirar, no para bajar, sino para regular; porque el miércoles estamos ya jugando cosas muy importantes. Y eso a algunos muchachos les cae bien. Esta vez trajimos a otros para darles más rodaje y que estén preparados.

”Porque en esto, las lesiones, las expulsiones o cualquier situación que se presente, o por la misma táctica, que tenga una virtud que nos ayude ante cualquier equipo, se tomarán en cuenta.

”A excepción de Washington Ortega, todos los demás están a disposición en este momento. Y esperar partidos muy importantes que vienen, muy duros, muy difíciles, que se van a venir y que tenemos que saberlos manejar”.

- ¿Qué consideración tiene de la base de toda la estructura de Liga Deportiva Alajuelense? Usted llegó en agosto del año pasado y ahora llegan a seis finales en categorías menores y la sétima está a un paso, a falta del partido de vuelta de la U-21. ¿Qué le parece eso?

- En este momento yo perdí un poco la ruta, en el sentido de que estoy totalmente con el primer equipo. Veo los resultados y es lo que ha venido pasando y es bueno. Es bueno que se acostumbren a ganar y que mejoren.

”Tenemos la obligación de mejorarlos en el CAR, de llevarlos a esto, a que debuten en Primera y dejen una buena sensación, que se vean bien formaditos. Eso es lo que se persigue”.

