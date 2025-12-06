San Carlos vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido con caras distintas

Después de proclamarse tricampeón de Centroamérica, Liga Deportiva Alajuelense visita a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada, en la última jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

Las realidades de ambos equipos son distintas. La Liga se da el lujo de rotar a sus hombres y darle descanso a figuras que han llevado el mayor peso en este trajín de partidos, en el entendido de que puede hacerlo dentro de lo que el reglamento se lo permite.

Eso porque según la normativa, en cancha siempre tienen que estar al menos siete futbolistas inscritos en el equipo de la Primera División.

Para Alajuelense, este partido resulta de trámite, en vista de que desde la semana pasada se apoderó del liderato general del Torneo de Apertura.

Eso le daba margen a Óscar Ramírez para empezar a preparar las semifinales desde el momento en el que cayó el telón de la Copa Centroamericana de Concacaf, con el tricampeonato rojinegro.

Además, Alajuelense ya tiene garantizada su presencia en la gran final, si el torneo se extendiera hasta esa instancia.

Pero el hecho de rotar no le quita atractivo al partido, porque se verá cómo responden jugadores que han tenido poca participación. Y que son caras distintas que quieren poner a pensar al “Macho”, de cara a los partidos que siguen.

Mientras que San Carlos tuvo una semana atípica de nuevo, porque los jugadores otra vez estuvieron en huelga, por la falta de pago.

Reggy Rivera y Creichel Pérez podrían ver acción este sábado, en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Hay que aprender a vivir estas situaciones y hacerse fuertes, a tomar carácter de estas adversidades y ponerlas en práctica para el próximo torneo y para este sábado”, expresó el técnico de San Carlos, Wálter Centeno.

Según Paté, este partido entre San Carlos y Alajuelense cierra una bonita oportunidad para que ellos se quiten todo el estrés a nivel club que han pasado.

“Y nos den un buen partido. Lo han hecho bien en el torneo y ellos se tienen que dar un premio y ojalá sea este sábado”, comentó Wálter Centeno.

¿Dónde puedo ver el partido San Carlos vs. Alajuelense? Copiado!

El juego entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense empezará a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y será transmitido por Tigo Sports.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias. Y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Además, los amantes de la radio pueden sintonizar el encuentro en Columbia, Monumental y Teletica Radio.

Datos de interés alrededor del partido San Carlos vs. Alajuelense Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), San Carlos buscará su primera victoria como local del torneo.

De momento, el cuadro norteño es el único equipo pendiente de conseguir los tres puntos en su estadio.

Además, Óscar “Macho” Ramírez cuenta con un balance muy equilibrado en el Estadio Carlos Ugalde. De seis juegos que ha dirigido a la Liga en ese escenario, suma tres victorias y tres derrotas.

Así vestirá San Carlos ante Alajuelense Copiado!

Los jugadores de campo portarán camiseta, pantaloneta y medias rojas; mientras que el portero tendrá un atuendo completo negro.

Así vestirá Alajuelense ante San Carlos Copiado!

La Liga jugará con camiseta blanca con cuello negro, pantaloneta y medias blancas. El arquero portará vestimenta rosada.

Los árbitros del partido San Carlos vs. Alajuelense Copiado!

Rigo Prendas al centro, asistido por Jeriel Valverde y Fabián Baltodano. Cuarto árbitro: Jonathan Leitón. VAR: Marianela Araya. AVAR: Yazid Monge.

Alajuelense anuncia el partido contra San Carlos Copiado!

Las entradas para el partido San Carlos vs. Alajuelense Copiado!

Si planea ir al estadio, las entradas puede adquirirlas en passline.com y en las boleterías del reducto norteño.

Estos son los precios de las entradas para el partido San Carlos vs. Alajuelense. (Prensa San Carlos/San Carlos)

San Carlos anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.