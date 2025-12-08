Alajuelense vs. Liberia y Saprissa vs. Cartaginés: un solo canal de televisión transmitirá las semifinales

Aficionados de Alajuelense, en el estadio Fello Meza durante el partido ante Cartaginés del pasado 30 de noviembre. Estos dos equipos, más Saprissa y Liberia, disputarán las semifinales en un solo canal de televisión.

Llegó la hora de las definiciones: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia se darán cita en unas semifinales del Apertura 2025 que solo podrán verse por un canal de televisión.

Los cuatro equipos clasificados pertenecen a FUTV, a diferencia de años anteriores, cuando Tigo Sports también tenía participación en las fases finales del campeonato de Primera División.

De hecho, hace un año Tigo transmitió a San Carlos en la segunda fase del Apertura 2024, y en el pasado Clausura 2025 contó con la presencia de Puntarenas FC.

Ahora todos los partidos se transmitirán en FUTV, tanto los cuatro de semifinales como los dos de la final de segunda fase.

Incluso, si fuera necesaria una gran final (en caso de que Alajuelense no gane esta etapa de “liguilla”) también será en exclusiva por FUTV.

La única excepción podría ser si Canal 7 transmite en televisión abierta algún partido, como hizo este torneo la mayoría de los domingos, pero igual se trata de una de las televisoras vinculadas a FUTV.

Los equipos de Tigo Sports quedaron muy rezagados en la tabla: Puntarenas en sétimo lugar, Sporting octavo y San Carlos dueño del sótano.

Estos son los horarios confirmados de las semifinales:

Alajuelense vs. Liberia

Partido de ida: Miércoles 10 de diciembre, 8 p. m., Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Vuelta: Sábado 13 de diciembre, 8 p. m., Estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa vs. Cartaginés

Partido de ida: Jueves 11 de diciembre, 8 p. m., Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Vuelta: Domingo 14 de diciembre, 4 p. m., Estadio Ricardo Saprissa.