El boleto a semifinales se verá en dos canales: qué pasará en duelos Cartaginés vs. Liberia y Pérez Zeledón vs. Herediano

Se acabó el tiempo, no hay más allá. Esta tarde quedará definido el último clasificado a las semifinales. Alajuelense, Saprissa y Cartaginés esperan por el último invitado a la fiesta. Es un cupo que se disputan Liberia, Pérez Zeledón y Herediano. José Saturnino Cardozo hará historia con Liberia al clasificarlo a una serie donde los aurinegros no están presentes desde el 2009. O será Luis el “Chuleta” Orozco, quien, al frente en su primera campaña con Pérez Zeledón, meta a los generaleños a las semifinales.

Ojo a Herediano

Todo lo contrario, el boleto podría ser para el mismo de siempre, o, como dicen ellos, el rival que nadie quiere en estas instancias. Desde el 2008, Herediano se clasificó de forma consecutiva a la segunda fase. En 33 oportunidades, los rojiamarillos se presentaron a la segunda ronda, alcanzando 10 campeonatos y 13 subcampeonatos, siendo protagonistas en 23 de los 33 certámenes que disputaron.

¿Dónde ver los juego?

Los partidos son a las 4 p.m. Cartaginés recibe a Liberia y Pérez Zeledón a Herediano. Usted puede ver el juego de generaleños ante florenses por la señal de FUTV y el de brumosos y pamperos por la señal de Canal 6.

¿Qué debe pasar para clasificar?

Liberia es quien tiene el mejor panorama para meterse a las semifinales: le basta el empate para conseguirlo. Los dirigidos por Cardozo poseen 26 puntos y, con 27, son inalcanzables para Pérez Zeledón y Herediano, que cuentan con 23 y, a lo máximo que pueden llegar, es a 26. Sureños y florenses deben ganar para seguir con vida y que Cartaginés les dé una mano al derrotar a los liberianos.

¿Qué pasa si gana Liberia?

Si Liberia gana, no solo hará 29 puntos y nadie los sacará de semifinales, sino que moverá la tabla de posiciones. Alajuelense y Saprissa son inamovibles del primer y segundo lugar, pero el triunfo pampero provocará que Liberia sea tercero y Cartaginés baje al cuarto lugar. Si esto sucede, en las semifinales, la Liga enfrentará a Cartaginés y Saprissa a Liberia. Si los brumosos y guanacastecos empatan, todo queda como está: la Liga ante Liberia y Saprissa contra Cartaginés.

Otros panoramas

Si Liberia pierde, lo que necesitan Pérez Zeledón y Herediano —por ejemplo, si los rojiamarillos vencen a los generaleños—, los florenses lograrán el cuarto puesto y se medirán a Alajuelense. Si ocurre lo contrario, gana Pérez Zeledón y Liberia cae derrotado ante Cartaginés, los generaleños tomarán el cuarto puesto. Si Herediano o Pérez Zeledón ganan y Liberia pierde, el vencedor del duelo en el Valle del General quedará con los mismos 26 puntos de los pamperos; entonces, se impondrá la diferencia de goles para definir al clasificado. Liberia tiene -1, Pérez igual: -1, y Herediano, -2.

Un gol

Un gol hará la diferencia. Por ejemplo, si Herediano gana 1-0 y Liberia pierde por el mismo marcador, los florenses terminarán con -1 y Liberia con -2: pasa Herediano. En la misma situación, pero con Pérez como vencedor, Pérez quedará con 0 como diferencia de goles y Liberia con -2: clasifica Pérez Zeledón. Pero el punto es que, de los tres en disputa, Liberia es el único que depende de sí mismo: le basta empatar para amarrar el boleto a las semifinales.

Factor en contra

Pérez Zeledón y Herediano saldrán a la cancha en busca de la victoria con un factor en contra: no han cumplido los 1.200 minutos de la regla Sub-21. La Unafut informó que Herediano tiene 1.121 y Pérez 1.068 minutos, por lo que deben alinear jóvenes para evitar sanciones. Los florenses requieren que un joven juegue 90 minutos o dos que actúen 45 minutos cada uno. A Pérez le faltan 132 minutos: es casi tener a dos muchachos en la cancha.

¿Y si no cumplen la regla?

Según el reglamento, los castigos incluyen sanciones económicas para el club y, lo más determinante, la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones. Para Herediano y Pérez Zeledón esto sería letal: el castigo podría dejarlos automáticamente eliminados del Apertura, incluso ganando sus partidos.