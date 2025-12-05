José Saturnino Cardozo fue una de las leyendas invitadas al sorteo del Mundial 2026

¿Cuántos goles en una fotografía? En el orden usual, Luis 'Matador' Hernández, José Saturnino Cardozo, Jorge Campos, Gabriel Batistuta y Jared Borgetti.

El exdelantero paraguayo José Saturnino Cardozo, fue una de las grandes estrellas invitadas a la ceremonia del sorteo de la FIFA de la Copa del Mundo del 2026.

José Saturnino compartió con goleadores históricos latinoamericanos, como el caso de los mexicanos Luis Matador Hernández, Jared Borgetti. el argentino Grabriel Omar Batistuta, junto al arquero azteca Jorge Campos.

Cardozo jugó con Paraguay los mundiales de Francia 1998 y Corea y Japón 2022. El Diablo Mayor solo anotó un gol en sus participaciones en la Copa del Mundo, ante Nigeria en 1998.

Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo 15 años después de su última participación, de la mano del técnico argentino Gustavo Alfaro.

Los guaraníes estarán en el Grupo D con Estados Unidos, Australia y uno de los ganadores del repechaje europeo.

El actual técnico del Municipal Liberia sin duda fue uno de los grandes goleadores del balompié azteca con el Toluca y Cruz Azul, entre otros.

De acuerdo a la dirigencia del Municipal Liberia, Cardozo llegará a Costa Rica este sábado 6 de diciembre y de inmediato se unirá a la concentración de los liberianos para crucial partido ante Club Sport Cartaginés, el próximo domingo 7 de diciembre en el Estadio Fello Meza, a las 4 p. m.