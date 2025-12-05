Puro Deporte

José Saturnino Cardozo fue una de las leyendas invitadas al sorteo del Mundial 2026

El delantero paraguayo José Saturnino Cardozo compartió con viejos amigos en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
José Saturnino Cardozo Luis Hernández Jorge Campos Gabriel Batistuta Jared Borgetti 5 de diciembre Cortesía: Municipal Liberia
¿Cuántos goles en una fotografía? En el orden usual, Luis 'Matador' Hernández, José Saturnino Cardozo, Jorge Campos, Gabriel Batistuta y Jared Borgetti. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jose Saturnino CardozoSorteo Mundial del 2026Municipal Liberia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.