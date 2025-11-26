José Saturnino Cardozo está a las puertas de hacer historia con un equipo que renació desde segunda división

El paraguayo José Saturnino Cardozo siempre está muy atento al entrenamiento de los jugadores del Municipal Liberia.

Un punto separa al entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo de hacer historia con un club que fue campeón hace 16 años, luego cambió de nombre, fue vendido lejos de sus seguidores, para renacer en la segunda división.

Desde el Torneo de Invierno 2009, un semestre después de ser campeón nacional, el equipo dirigido por el “Diablo mayor” nunca había estado tan cerca de avanzar a la fiesta grande y tener reales oportunidades de volver a disputar un título nacional, como en aquel lejano mayo del 2009.

José Saturnino Cardozo, quien firmó con el Municipal Liberia hace 10 meses, tras ser anunciado por el cuadro pampero en febrero del 2025, está a las puertas de clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 y de volver a meter a la Ciudad Blanca en una segunda fase de la Primera División del balompié costarricense.

En esos 16 años de ausencia, el conjunto guanacasteco vivió una serie de transformaciones y, luego de su desaparición en 2010 al convertirse en Barrio México, logró dos ascensos en 2015 y 2022 para fortalecer el proyecto de la mano del actual presidente, el colombiano Wilder Eusse.

En la actual campaña, los liberianos son cuartos con 26 puntos, a falta de dos fechas para concluir la primera fase, y con el Municipal Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano esperando un traspié, ambos con 20 unidades.

Los guanacastecos enfrentarán este domingo 30 de noviembre al Deportivo Saprissa a las 4 p. m. y cerrarán el domingo 7 de diciembre frente al Cartaginés, en el Estadio Fello Meza de Cartago. Solo necesitan un punto para amarrar su boleto a las semifinales.

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, presentó al paraguayo José Saturnino Cardozo como entrenador del club, en febrero del 2025. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“La presión siempre existe. Cuando llegamos era un equipo que normalmente estaba de media tabla para abajo y este grupo empezó a trabajar, a potenciar lo que queremos, el sueño que tenemos todos, la ilusión que tiene la afición y la ciudad de Liberia, que está muy ilusionada”, declaró Cardozo, tras vencer a Guadalupe FC el sábado anterior.

El estratega guaraní, ídolo del Toluca de México, es consciente del reto de enfrentar al Saprissa, pero aseguró que irán por el triunfo para asegurar la deseada clasificación.

“Saprissa es un gran rival y plantearemos el partido para ir con la idea que tenemos, lo que representa el rival en su cancha, pero es una cancha que a Liberia le sienta bastante bien y vamos a ir con la ilusión de poder ganar el partido”, dijo Cardozo.

Liberia revivió en segunda

El equipo que hoy se conoce como Municipal Liberia y está arraigado en la Ciudad Blanca se debe, en gran parte, a la visión de un grupo de liberianos que, encabezados por Ricardo Borbón, tuvieron la viveza de mantener la franquicia tras el traslado del equipo a San José por el empresario Mario Sotela.

“Cuando Mario Sotela fundó Liberia Mía, la Asociación Deportiva Municipal Liberia se mantuvo, y cuando Sotela se llevó al equipo en 2010, tras ser campeón, para formar Barrio México, vimos la necesidad de devolverle a Liberia su equipo y fue cuando decidimos comprar una franquicia en la segunda división”, expresó Borbón.

De acuerdo con el dirigente liberiano, se hizo un esfuerzo económico para que el Municipal Liberia volviera a competir y, cuatro temporadas después, retornó a la máxima categoría bajo la dirección del uruguayo Orlando De León (fallecido en 2015).

“Recuerdo que un grupo de liberianos nos reunimos para finiquitar la compra del equipo de Desamparados que había ganado el campeonato de Linafa. Creo que pagamos alrededor de ¢13 millones. Ese equipo es el que hoy está en Primera División bajo los colores de su fundación en 1977”, explicó Borbón.

Para el empresario liberiano, el actual Municipal Liberia es un equipo bien conformado y que pueda dar la pelea por el título.

“Actualmente, los hermanos Eusse son quienes tienen a su cargo al Municipal Liberia y han hecho un gran trabajo. Nosotros mantenemos la Asociación Municipal Liberia con el fin de que no se endeude ni se pueda vender la franquicia, para que nuestra ciudad mantenga a su equipo”, explicó Borbón.