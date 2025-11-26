Puro Deporte

José Saturnino Cardozo está a las puertas de hacer historia con un equipo que renació desde segunda división

El técnico José Saturnino Cardozo está al frente de un club que desde hace 16 años no se clasifica a una segunda fase de Primera División

Por Juan Diego Villarreal
José Saturnino Cardozo Entrenador Municipal Liberia 24 de octubre del 2025 Cortesía: Municipal Liberia
El paraguayo José Saturnino Cardozo siempre está muy atento al entrenamiento de los jugadores del Municipal Liberia. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

