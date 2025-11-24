José Saturnino Cardozo enciende a Liberia: El equipo que pasó de media tabla a pelear por semifinales

José Saturnino Cardozo confía en el trabajo diario con sus jugadores para ir en busca de esa hazaña que tanto anhela el Municipal Liberia: entrar por la puerta grande a las semifinales.

El equipo pampero ha sido protagonista en este semestre, siendo uno de esos equipos no tradicionales que se tomaron las cosas en serio. Y aunque él siempre habla del conjunto, en los coyotes de Liberia se ve la mano de la leyenda paraguaya.

José Saturnino Cardozo empezó a hacer lo suyo y transformó al Municipal Liberia, un conjunto que pasó de ser un equipo de media tabla a convertirse en un aspirante legítimo para entrar a “semis”, donde siempre es claro que cualquier cosa puede pasar.

Liberia entiende su momento, dependiente de sí mismo para sellar su pase a la fase final del Torneo de Apertura 2025 y en las dos jornadas que restan, los pamperos visitarán a Saprissa el domingo 30 de noviembre y cerrarán a domicilio ante Cartaginés, el domingo 7 de diciembre.

Bajo la batuta de José Saturnino Cardozo, el equipo cambió y los números lo reflejan, con 26 puntos después de 16 partidos, con un saldo de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Lejos de la presión agobiante que suele paralizar a los clubes no tradicionales, el técnico irradia una confianza serena, sustentada en el trabajo diario y la fe en un grupo de jugadores que él califica de guerreros.

Cardozo no rehúye la realidad: cuando llegó, el Liberia era un equipo con tendencia a ubicarse de la mitad de la tabla hacia abajo. Sin embargo, su filosofía ha sido inyectar una mentalidad ganadora, forjando un sueño colectivo que trasciende el vestuario.

“La presión siempre existe, cuando llegamos era un equipo que normalmente estaba de media tabla para abajo y este grupo empezó a trabajar, a potenciar lo que queremos, el sueño que tenemos todos, la ilusión que tenemos la afición, la ciudad de Liberia, que está muy ilusionada con los jugadores,” declaró José Saturnino Cardozo, con la convicción que lo caracterizó como goleador.

El reto es mayúsculo. El estratega es consciente de que se enfrentan a dos rivales de trayectoria y jerarquía. Pero el respeto que les profesa no implica rendición, sino un estándar de competencia que él exige a sus futbolistas.

“Lo que buscamos siempre es que el equipo compita. Sabemos que tenemos que enfrentar a equipos que normalmente compiten en semifinales,” sentenció.

Fernando Lesme vuelve a estar disponible con Liberia, luego de cumplir su sanción por acumulación de amarillas. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Cardozo, con la autoridad que le da su trayectoria como uno de los máximos artilleros en la historia de México, sabe que el motor de la mejora continua es la inconformidad.

“Somos muy exigentes a la hora de trabajar y los jugadores siempre están contentos y los que no juegan no, porque es parte del juego. Yo lo entiendo, que el jugador que no juega se moleste, porque me tocó jugar,” explicó el paraguayo.

José Saturnino Cardozo: ‘Estos jugadores son unos guerreros’

El hombre leyenda del fútbol guaraní está convencido de que los futbolistas entienden que el enojo debe canalizarse en más trabajo, pues su oportunidad llegará.

“Estos jugadores son unos guerreros que no bajan los brazos nunca. Si nos dan la posibilidad de entrar en la liguilla y competir lo haremos,” aseguró.

Una de las ideas que moldea en la mente de sus hombres es que ellos no trabajan para empatar el partido, y que eso tiene que demostrarse en este cierre de infarto.

“¿Por qué? Porque cuando arranca el partido está 0-0, ya estamos empatando el juego. Entonces, lo que pretendemos es con la idea que tenemos y con la propuesta que tenemos, siempre la ilusión es poder ganar,” afirmó José Saturnino Cardozo.

Después de esto, trazó las primeras líneas sobre el partido más próximo para Liberia, en la “Cueva”.

“Saprissa es un gran rival y plantearemos el partido para ir con la idea que tenemos, lo que representa el rival, en su cancha, pero es una cancha que a Liberia le sienta bastante bien y vamos a ir con la ilusión de poder ganar el partido”, manifestó.

Finalmente, el técnico liberiano hizo un llamado a la fuerza que considera vital: su afición. Aunque lamentó la última derrota sufrida en casa ante Liga Deportiva Alajuelense, destacó la presencia constante y el apoyo incondicional.

“Hemos hecho un gran esfuerzo todos y la ilusión que tenemos es competir arriba y entrar en la liguilla... Un aplauso de la gente en la grada siempre levanta un poco el ánimo y es importante.”

El Municipal Liberia quiere transformar en realidad el sueño de trascender, porque bajo el liderazgo de José Saturnino Cardozo, están convencidos de que pueden derribar a los gigantes. La presión es alta, la ilusión es inmensa, y el representante de Guanacaste en la Primera División promete dar la pelea.