Puro Deporte

José Saturnino Cardozo había advertido a Costa Rica sobre el golpe de no ir al Mundial 2026: ‘Hasta a mí me dolió’

José Saturnino Cardozo se refirió a la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
José Saturnino Cardozo tenía la esperanza de que la Selección de Costa Rica fuera parte de la próxima Copa del Mundo, pero no pasó.
José Saturnino Cardozo tenía la esperanza de que la Selección de Costa Rica fuera parte de la próxima Copa del Mundo, pero no pasó. (Prensa Municipal Liberia/Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoApertura 2025Municipal LiberiaSelección de Costa RicaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.