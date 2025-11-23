José Saturnino Cardozo había advertido a Costa Rica sobre el golpe de no ir al Mundial 2026: ‘Hasta a mí me dolió’

José Saturnino Cardozo tenía la esperanza de que la Selección de Costa Rica fuera parte de la próxima Copa del Mundo, pero no pasó.

José Saturnino Cardozo desde hacía un tiempo, jornada a jornada advertía el gran problema que significa para cualquier país futbolero quedar fuera del Mundial. Y lo hablaba con conocimiento de causa, porque en el pasado le tocó vivir esa pena y experimentar las consecuencias con Paraguay.

La reciente eliminación de la Selección de Costa Rica en la ruta al Mundial 2026 sigue dando de qué hablar.

Este camino mundialista se pintó como el más sencillo de la historia para clasificar, porque en la eliminatoria no estaban las potencias de la zona (México, Estados Unidos y Canadá), pero terminó siendo una pesadilla.

Que Costa Rica quedara fuera de la Copa del Mundo genera una ola de reacciones en el ámbito futbolístico, siendo una de las más sentidas la del exdelantero paraguayo y figura histórica, José Saturnino Cardozo.

Después de que el Municipal Liberia derrotó 1-0 a Guadalupe, en la rueda de prensa, el técnico guaraní recibió una consulta sobre ese nocaut que sufrió el fútbol tico.

En una declaración amplia y con tono de preocupación constructiva, no solo expresó su profundo pesar por el revés tico, sino que también lanzó una reflexión sobre las consecuencias a largo plazo y la necesidad imperante de robustecer el trabajo de formación en el país.

“Hasta a mí me dolió muchísimo“, confesó José Saturnino Cardozo, reconociendo el impacto emocional que trasciende fronteras.

La preocupación del exgoleador se centra en las ramificaciones de esta no clasificación, al recordar su propia experiencia.

“Me pasó con Paraguay, que dos o tres veces no clasificamos y eso afecta muchísimo a las ligas“, señaló, advirtiendo sobre el golpe que este tipo de ausencias representa para el desarrollo y el ánimo del fútbol local.

A pesar del trago amargo, el paraguayo mantiene la esperanza, destacando una cualidad inherente al fútbol costarricense: el talento.

“Esperemos que sigan trabajando como lo han hecho, buenos jugadores, eso me gusta mucho de Costa Rica, que hay mucho talento”, afirmó.

Sin embargo, José Saturnino Cardozo puso el dedo en la llaga al indicar que la simple existencia de jugadores dotados no es suficiente.

“Normalmente en otras ligas no vas a encontrar tantos talentos, hay que pulirlos. Un jugador se puede proyectar, pero hay que fortalecerlos, hay que ayudarlos para que puedan potenciarse”, enfatizó, subrayando que la materia prima debe ser cultivada con disciplina y dedicación.

El mensaje de José Saturnino Cardozo también se dirigió directamente a los responsables del desarrollo de los futbolistas y a los propios jugadores.

Desde la óptica de los formadores, instó: “Nosotros como entrenadores potenciar al talento, al jugador”. Pero el factor clave, según el técnico del Municipal Liberia, reside en la mentalidad del deportista.

“Un jugador tiene que entender que solo con talento no se puede jugar, no vas a triunfar”, sentenció con firmeza, detallando los sacrificios esenciales que van de la mano con la habilidad natural.

“Si yo busco solamente ser talentoso y no me gusta trabajar, no me gusta cuidarme, no me gusta alimentarme, pues es difícil”, añadió.

José Saturnino Cardozo dijo que él es de los que piensan que este doloroso fracaso puede ser una oportunidad de inflexión, pues cree que la no clasificación, aunque traumática, debe servir como un catalizador para el cambio estructural.

“La base es muy importante, esperemos que esto sea algo importante para el crecimiento del fútbol de Costa Rica, porque muchas veces estos golpes ayudan para que uno se pueda despertar y decir qué estamos haciendo mal”, reflexionó.

Su llamado final fue a las autoridades competentes, urgiéndoles a reencauzar la dirección.

“Esperemos que ellos puedan arreglar ese camino y que la gente que está capacitada, de enfocarse a trabajar para sacar más jugadores y que la Selección se pueda potenciar”, concluyó.