José Saturnino Cardozo no pone excusas en durísima caída de su equipo y dijo lo que pocos se atreven

José Saturnino Cardozo considera que Liga Deportiva Alajuelense es el equipo que está jugando mejor en el campeonato.

Liberia sufrió un golpe fuerte contra Liga Deportiva Alajuelense al perder 1-4 en su casa y José Saturnino Cardozo no se anduvo con rodeos.

“Esto es una lección importante para nosotros, tenemos que estar más concentrados y saber que los partidos que quedan son finales y tenemos que asumir la responsabilidad de cada uno”, expresó José Saturnino Cardozo en la rueda de prensa posterior al juego.

- ¿Cómo está Liberia para las últimas jornadas y sobreponerse a esa presión de estar arriba y querer clasificar?

- La presión siempre existe en un equipo, no porque está en zona de calificación o el sueño que tenemos que es competir, la presión siempre va a existir, más sabiendo que muchos equipos están empujando para poder lograr ese objetivo que es estar en las semifinales. Más allá de eso, el partido fue muy abultado.

”El rival tiene mucha jerarquía, yo lo había dicho en la semana, que Alajuelense es el equipo que juega mejor al fútbol. Se asocia muy bien, tiene jugadores de mucha jerarquía, juegan bien.

”Nosotros cometimos muchos errores ante un rival que no te iba a perdonar. Habíamos visto videos y lo hablamos en la semana y el primer gol cayó y lo habíamos trabajado. Entonces, al final uno es el responsable y yo tengo que asumir esa responsabilidad, cometimos muchísimos errores ante un rival que no va a perdonar.

”Para jugar estos partidos hay que tener coraje y personalidad; saber que el rival tendrá una y te la hará, porque ellos no tuvieron muchas oportunidades de gol. Tuvieron cinco y metieron cuatro.

”Entonces, son equipos que no te van a perdonar, yo les analizo eso a los equipos grandes, que sin andar al 100%, si les toca la oportunidad, te van a hacer goles, no te van a perdonar. Nosotros pateamos catorce al arco y metimos uno.

”Uno tiene que asumir responsabilidades y en lo personal como cabeza del grupo asumo, lo que no puedo reclamar es que lucharon hasta el final. Con lo que a nosotros nos da, luchamos. Se dio todo, pero el daño ya estaba hecho, cometimos errores garrafales”.

- No es la primera vez que reciben goles en el arranque. ¿Por qué eso se volvió recurrente?

- Pasó igual contra Sporting la vez pasada y yo siempre les digo a mis jugadores que la concentración es fundamental. Tenemos que entender que no nos sobra nada, tenemos que jugar concentrados y con el cuchillo entre los dientes en los 90 minutos. Cuando pensamos que podemos competir con menos, es difícil. Esta vez no puedo reclamar, porque lucharon hasta el final.

“El primer gol fue calcado a lo que vimos, increíble. Es responsabilidad mía, yo les doy herramientas a mis jugadores y es díficil”.

- ¿Qué piensa de la posibilidad de que Randy Ramírez esté en el microciclo de la Selección?

- Esperemos que pueda aprovechar al máximo estar en la Selección y que pueda mostrar algo diferente al entrenador que le permita ser parte de la Selección y su aporte si se queda, seguramente va a ser importante.

- ¿Cuánto le ocupa recibir siete goles en dos partidos? ¿Cuánto les ayudará este parón?

- Recibir siete goles en dos partidos significa que el aparato defensivo está mal y que como responsables tenemos que trabajar, poner a aquel jugador que esté capacitado y que pueda hacer lo que pretendemos y lo que pretende la institución.

”Entonces, se cometieron muchos errores. Hay que buscar la competencia interna importante y esperemos que este parón nos sirva para dialogar con ellos. Seguramente la exigencia será el doble, porque hay que entender que el sueño es competir y depende del plantel”.

