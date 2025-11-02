Liberia vs. Alajuelense: Hora y canal del atractivo juego entre los equipos de José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez

El Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan en un partido que resulta imperdible, en el cierre de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025. El juego pactado para este domingo 2 de noviembre empezará a las 7 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en la Ciudad Blanca.

La Liga llegó al país el viernes a las 6:35 p. m., luego de conseguir su clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, en un pulso contra el Olimpia de Honduras que se extendió a los tiempos extra y que se definió mediante los lanzamientos de penal.

Al equipo de Óscar “Macho” Ramírez apenas le alcanzó el tiempo para efectuar una práctica matutina el sábado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Después de eso, la Liga emprendió su viaje en autobus hasta Liberia. Al llegar a su hotel de concentración, Joel Campbell, Deylan Aguilar y Washington Ortega participaron en una concurrida firma de autógrafos.

Joel Campbell, Deylan Aguilar y Washington Ortega firmaron autógrafos y compartieron con aficionados de Liga Deportiva Alajuelense en Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Mientras que José Saturnino Cardozo tiene a su equipo descansado y el estratega paraguayo trató de sacarle el máximo provecho a esta semana larga de trabajo.

El partido genera alta expectativa y prácticamente es un hecho que el Estadio Edgardo Baltodano estará a reventar para el juego entre Liberia y Alajuelense.

Varias localidades se agotaron rápido y el reporte de los pamperos al filo de la tarde del sábado fue que quedaban pocas entradas disponibles en sol.

El partido también repercute en la tabla, entre dos equipos que se encuentran en zona de clasificación.

La Liga depende de sí misma para cerrar la jornada con el primer lugar, pero para eso tiene que ganar. Saprissa derrotó la noche del sábado a Guadalupe y llegó a 29 puntos en 15 presentaciones; mientras que Alajuelense registra 27 puntos en 13 partidos.

Además, el Municipal Liberia llega a este duelo contra los rojinegros con 23 unidades tras 14 juegos disputados.

José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Liberia y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

¿Dónde puedo ver el partido Liberia vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por FUTV.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el juego en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

En los partidos entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense hay aficionados con el corazón dividido. (Rafael Pacheco Granados)

Esto dicen en Alajuelense previo al juego contra Liberia Copiado!

Alajuelense llega al partido contra Liberia con la motivación al tope, luego de dibujar otro check en la lista de sus propósitos y obtener la clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Ahora, los rojinegros buscarán el tricampeonato en la región en un duelo de ida y vuelta contra el Xelajú de Guatemala.

“Primero vamos a pensar en el domingo y en los partidos del campeonato que siguen, porque tenemos que luchar por el liderato general en el torneo nacional.

”Yo creo que eso es lo más importante ahorita y luego pensaremos en Xelajú. Nos tocará cerrar de visita esa final, como nos tocó en la serie contra Olimpia y en la serie contra Motagua. No tenemos por qué intimidarnos, lo podemos hacer”, manifestó Guillermo Villalobos.

Guillermo Villalobos viene de marcar el penal decisivo para que Liga Deportiva Alajuelense avanzara a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa LDA/Prensa LDA)

El gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, coincidió con lo expresado por el jugador, al decir que Alajuelense quiere finalizar la fase regular con ese primer lugar.

“Tenemos un rival directo en la lucha por la tabla y no hay tiempo de nada, porque hay que pensar en lo que viene. Lo reitero, lo más importante está por venir y en el cierre del semestre ojalá que podamos darle a la afición las alegrías que vienen esperando”, apuntó Carlos Vela.

Las palabras de Yeison Molina previo al juego Liberia vs. Alajuelense Copiado!

Yeison Molina dijo que en el Municipal Liberia se encuentran muy motivados para el partido contra Alajuelense.

“Sabemos que nos enfrentamos contra un rival bastante fuerte y estamos analizando para llegar este domingo bien afiladitos y sacar los tres puntos”, apuntó Yeison Molina a través de la oficina de prensa del cuadro pampero.

Añadió que la Liga viene haciendo las cosas bien tanto en el campeonato nacional como en la competición internacional.

LEA MÁS: A José Saturnino Cardozo, el jerarca del Municipal Liberia le hizo una petición muy especial

“Hemos visto sus videos y sabemos que nos enfrentamos contra un equipo que juega muy bien con el balón y tiene una idea muy clara. Pero nosotros estamos en casa, hacemos nuestro trabajo, estamos con nuestra afición y esperamos sacar los tres puntos”, citó el jugador de Liberia.

El partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense promete emociones. ¿Se recuperó Kenyel Michel? (Prensa Alajuelense y Prensa Liberia/Fotocomposición La Nación)

Lo que viene después para Liberia y Alajuelense Copiado!

Recuerde que después de este partido entre Liberia y Alajuelense, el campeonato nacional entrará en una pausa para darle espacio a Miguel “Piojo” Herrera y a la Selección de Costa Rica.

Vendrá el microciclo de trabajo con los jugadores del medio local, para el cual, este lunes se girará la convocatoria.

Mientras que el próximo sábado se conocerá la lista definitiva para los partidos eliminatorios y decisivos de la Tricolor contra Haití (13 de noviembre, a las 8 p. m., en Curazao) y ante Honduras (18 de noviembre, a las 7 p. m., en el INS Estadio).

Tras el juego de este domingo, Alajuelense volverá a la acción hasta el 20 de noviembre, cuando reciba a Cartaginés en aquel juego pendiente de la jornada 5, que se ha reprogramado varias veces.

En tanto que Liberia volverá a jugar hasta el 22 de noviembre. Ese día, el equipo de José Saturnino Cardozo será local ante Guadalupe, en un duelo que empezará a las 3 p. m.

Óscar Ramírez y José Saturnino Cardozo se admiran mutuamente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los árbitros del partido Liberia vs. Alajuelense Copiado!

Josué Ugalde al centro, asistido por Danny Sojo y Carlos Fernández. Cuarto árbitro: Raúl Eduarte. VAR: Benjamín Pineda. AVAR: Juan Carlos Mora.

Así luce el Estadio Edgardo Baltodano Copiado!

El partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense será en el Estadio Edgardo Baltodano. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

