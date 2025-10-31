Un peón de Alajuelense despierta en los apuros y en los partidos más difíciles

Anthony Hernández anotó en los dos partidos de la semifinal ante el Olimpia de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- A Óscar “Macho” Ramírez le llaman más la atención los peones que los hombres de renombre. Así fue en el pasado y así se percibe en su presente con Liga Deportiva Alajuelense.

Uno de los hombres que responde a esa particularidad es el veloz extremo Anthony Hernández, un jugador que cuando llegó a la Liga lo hizo lesionado y se recuperó con los rojinegros.

Ante la incertidumbre de si jugaría o no, el mismo futbolista quiso ir a préstamo para regresar después.

De vuelta en Alajuelense, Anthony Hernández se ve con más confianza y pasó de no anotar a ser un hombre punzante que despierta en los apuros y en los partidos más difíciles.

Él fue quien marcó aquel gol con el que Alajuelense se quitó una racha de encima al ganarle a Saprissa en Tibás, y que se convirtió en una figura clave al anotarle a Olimpia en los dos partidos de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Es el jugador que hace unas semanas extendió su contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2028 y es el mismo que cuando llegó a la Liga un día se sentó a conversar con La Nación y dijo: “Nunca olvidaré de dónde vengo, del ranchito donde vivía en un precario”.

En la zona mixta del Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Anthony Hernández atendió a los medios de comunicación.

“Sabíamos que era un rival muy duro, nosotros sabíamos que veníamos a un partido muy trabado, pero gracias a Dios encontramos ese gol, nos fuimos hasta los penales y gracias a Dios pudimos sacar el resultado”, subrayó Anthony Hernández.

Añadió que fue un partido muy duro, y que en Alajuelense tenían claro que Olimpia cuenta con jugadores muy rápidos, con extremos muy habilidosos, como también ocurre en la Liga.

“Era un mano a mano que teníamos que trabajarlo. Gracias a Dios pudimos sacar superioridad en eso”, apuntó el jugador que salió renqueando.

Anthony Hernández marcó diferencia en la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Me majaron el tobillo y tengo un esguince, pero todo bien. La fortaleza ha sido la unión de grupo, esa es la única palabra que existe en este equipo. A ustedes (periodistas) se los dije, el que entra a jugar, el que entra de cambio, todos entran con una cara de felicidad, nadie se queja”, reiteró.

Anthony Hernández reseñó que esta es la primera vez que trabaja con Óscar Ramírez y lo cataloga como un buen entrenador, que sabe lo que hace.

“Nos trabaja mucho la mente, que eso es importante y él sabe el juego, sabe leer los partidos también. Y con los jóvenes, usted lo ve, entró Deylan Aguilar y juega súper bien, con confianza y es por lo mismo, porque él le da confianza a los jugadores.

”No le tiembla poner a un joven o a un carajillo en una final, o en lo que sea y se han dado los frutos”, comentó ese peón que se adapta muy bien a las características de jugador que le agradan a Óscar Ramírez.

