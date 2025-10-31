La final de Centroamérica entre Alajuelense y Xelajú ya tiene fechas; vea quién cierra en casa

Alexis Gamboa, de Alajuelense (13), en duelo por las alturas ante Jerry Bengtson y otro jugador de Olimpia, durante el emocionante duelo semifinal que terminó con la victoria rojinegra.

Tegucigalpa.- Luego de arrancarle el boleto al Olimpia en una gran serie de semifinal, Alajuelense ya piensa en su último obstáculo camino a la posibilidad de ser tricampeón de Centroamérica.

Los manudos se dejaron el segundo boleto tras un dramático partido que se definió por penales. Eso sí, en la serie desde los 11 metros se acabó el drama: los hondureños fueron un desastre y los manudos no fallaron ninguno de sus tres cobros, para un insólito 3-0 como marcador final de la tanda decisiva.

El otro finalista es el Xelajú de Guatemala, que también amarró su clasificación por la vía de los penales, ante el Real España de Jeaustin Campos.

Según anunció la Concacaf la misma noche de este 30 de octubre, la final se jugará de la siguiente manera:

-Miércoles 26 de noviembre: Partido de ida en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

-Miércoles 3 de diciembre: Partido de vuelta en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

Aunque Xelajú juega como local en el Estadio Mario Camposeco, para este torneo utiliza el reducto de la cementera, que sí cumple con los estándares exigidos por Concacaf.

Ese estadio en la capital chapina fue escenario de un serio enfrentamiento a golpes y patadas entre aficionados de Guatemala y Honduras. Puede observar detalles en este enlace.

La final se jugará con las mismas reglas de las demás series de la Copa Centroamericana: se aplica la regla del gol de visita y, en caso de empate en el global, habrá tiempos extra y eventualmente penales.

Como dato a tomar en cuenta, Alajuelense no ha perdido ningún partido de visita en esta edición de la Copa. Ganó los dos de la primera fase ante Alianza de El Salvador y Managua FC; luego, en cuartos de final, ante Motagua, y empató la semifinal contra Olimpia.