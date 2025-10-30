Olimpia vs. Alajuelense: Canal y hora exacta para ver quién avanza a la final de la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense visita al Olimpia en el partido donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Todo se resolverá en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

La serie está igualada 1-1 tras el empate en Costa Rica en el partido de ida. En ese primer pulso que se disputó en el Estadio Alejandro Morera Soto, Marcos Montiel adelantó a Olimpia; mientras que Anthony Hernández empató para Alajuelense.

Con ese 1-1 la serie se encuentra abierta, pero en este momento el gol de visita que funciona como criterio de desempate funge a favor del equipo hondureño. Y eso implica que la Liga se encuentra obligada a anotar.

Olimpia buscará defender su ventaja para alcanzar por primera vez la final de la Copa Centroamericana; pero aún queda el partido de esta noche. Y Alajuelense, en su condición de bicampeón defensor, aspira a avanzar a su tercera final consecutiva.

Alexis Gamboa, Celso Borges, Santiago van der Putten y Ronaldo Cisneros se perfilan como titulares para el partido de la verdad entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Los manudos empataron en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf por tercer año seguido, aunque la diferencia es que en esta ocasión les toca cerrar la serie de visita.

LEA MÁS: Olimpia vs. Alajuelense: Celso Borges habla de manejar las emociones

La noche del miércoles, el Xelajú de Guatemala venció en penales al Real España de Jeaustin Campos y se convirtió en el primer finalista de la Copa Centroamericana de Concacaf, a la espera de conocer el nombre de su rival en la lucha por el título: Alajuelense de Costa Rica u Olimpia de Honduras.

Óscar “Macho” Ramírez no podrá contar con Joel Campbell por acumulación de amarillas; ni con Kenyel Michel, quien no logró recuperarse de un golpe en el tobillo que sufrió precisamente en el partido contra Olimpia.

Óscar Ramírez tiene muy claro lo que Liga Deportiva Alajuelense debe hacer ante Olimpia en Honduras, en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Eduardo Espinel tampoco tendrá equipo completo, pues perdió a Jorge Álvarez por amarillas. Por el mismo motivo, tampoco actuará el colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda.

LEA MÁS: El presagio de Óscar ‘Macho’ Ramírez en clásico centroamericano: ‘El partido va a estar bonito’

“Son dos equipos que no especulan y van a estas instancias, donde cada detalle y cada acción del juego en el campo va a ser determinante. Yo creo que va a ser un partido intenso, donde los equipos tenemos como objetivo primario atacar el arco de enfrente para estar tranquilos y lejos de su arco. Será un partido de ida y vuelta”, expresó el técnico de Olimpia, Eduardo Espinel.

Michaell Chirinos y Eduardo Espinel atendieron a los medios de comunicación antes del partido definitivo entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

¿Dónde puedo ver el partido Olimpia vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Olimpia y Alajuelense empezará a las 8:06 p. m. y será transmitido por ESPN y también puede sintonizarlo en la aplicación Disney+.

Tenga presente que en este artículo de nacion.com encontrará la previa. Sobre la marcha, se reportarán las principales incidencias. Además, una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en la emisora de su preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez aclara qué pasa con un futbolista de Alajuelense: ‘Tiene sus falencias’

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Semifinal Olimpia vs. Alajuelense a estadio lleno Copiado!

Desde el lunes pasado, Olimpia terminó de vender todas las entradas para el juego decisivo de la semifinal contra Alajuelense. En Honduras se percibe bastante optimismo, aunque también se maneja el criterio generalizado de que será un partido bravo, con equipos muy parejos.

“Ellos tienen derecho de pensar como quieran, es un estadio que va a estar lleno, ya no hay entradas. Nosotros contra Motagua vinimos y jugamos a estadio lleno, eso no nos va a pesar. Venimos a hacer el juego de nosotros tranquilos.

Sabemos que tenemos que hacer un gol, tampoco es que nos vamos a alocar e irnos para el frente. No, no, lo vamos a llevar con calma y lo que el profe plantee eso lo vamos a hacer”, expresó el extremo de Alajuelense, Anthony Hernández.

LEA MÁS: Anthony Hernández confiesa que habló con Creichel Pérez y John Paul Ruiz después del caso de indisciplina

El futbolista dijo que al principio les costaba ser contundentes, pero que sobre la marcha, la Liga ha ido mejorando ese aspecto con sus jugadores de vocación ofensiva.

“En cualquier momento podemos hacer un gol y llevar el partido con calma. Sabemos que es un rival muy duro a balón parado, más que todo el balón parado es el fuerte de ellos, tienen dos grandes arriba.

”Nosotros también tenemos a Alexis (Gamboa) y a Memo (Guillermo Villalobos) que van bien arriba, es un poco de detalles que tenemos que cuidar, pero si lo sabemos manejar, se puede sacar el resultado”, opinó Anthony Hernández.

¿Cuáles son los escenarios que se pueden dar en el desenlace de esta semifinal Olimpia vs. Alajuelense? Copiado!

El ganador de la serie entre Olimpia y Alajuelense avanzará a la final de la Copa Centroamericana 2025 contra Xelajú.

Tome en cuenta que si la Liga gana por la mínima este jueves (o por cualquier otro marcador), avanza. Hasta el momento, en esta edición de la Copa Centroamericana los rojinegros han ganado todos sus partidos de visita.

Un empate 1-1 sería el único marcador con el que esta serie se iría a tiempos extra en Honduras. Incluso penales, en caso de ser necesario. Si esta serie requiere del alargue, el gol de visita deja de contar con criterio de desempate.

Washington Ortega será titular en el partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Un empate por dos goles (o más) en el partido de vuelta (es decir, 2-2, 3-3, 4-4...) le daría el boleto a Alajuelense por el gol de visita.

Un empate 0-0 le da el pase a Olimpia por el gol de visita.

Con un triunfo de Olimpia por cualquier marcador avanzaría el cuadro hondureño.

LEA MÁS: Estos son los jugadores que Alajuelense llevó a Honduras en busca de la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense anuncia el partido contra Olimpia Copiado!

Olimpia anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

El camino de Alajuelense en esta Copa Centroamericana Copiado!

Después de perder en el estreno contra Plaza Amador en la Catedral (1-2), Alajuelense derrotó a Managua FC en Nicaragua (1-2), se impuso ante Alianza en el Cuscatlán (0-1) y cerró la fase de grupos con un triunfo en casa frente a Antigua (1-0).

Ya en cuartos de final, la Liga perdió el partido de ida en el Morera Soto contra Motagua (0-1) con un gol agónico, en aquel juego que batalló desde el minuto 15 con un hombre menos por la expulsión de Rónald Matarrita.

Luego fue a Honduras para lograr una victoria (1-2) en tiempo de reposición, justo en el mismo estadio donde se enfrentará contra Olimpia.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.