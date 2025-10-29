Estos son los jugadores que Alajuelense llevó a Honduras en busca de la final de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense tiene un reto importante este jueves 30 de octubre, cuando visite a Olimpia, en el partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica o el Olimpia de Honduras? Uno de los dos accederá a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Óscar “Macho” Ramírez no podía llevar a todo su plantel a territorio catracho para el partido decisivo del jueves 30 de octubre en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

Washington Ortega, Bayron Mora y Johnny Álvarez son los tres guardametas. También viajaron los defensores Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Elián Quesada, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Deylan Paz y John Paul Ruiz.

Así como los volantes Celso Borges, Deylan Aguilar, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Jeison Lucumí, Creichel Pérez y Tristán Demetrius.

Mientras que en ataque, la Liga llevó a Diego Campos, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros y Doryan Rodríguez.

“Estamos entusiasmados, la verdad es que el equipo viene jugando bien, viene trabajando fuerte. Va a ser un partido lindo para vivirlo, para sentirlo y estamos con muy buena expectativa de traernos un buen resultado.

”El equipo ha venido sacando buenos resultados de visita a lo largo de todo el semestre y estamos con mucha confianza de que esto va a seguir así”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela.

¿Espera un ambiente muy hostil? Ante esa pregunta, el mexicano respondió que en realidad él espero una fiesta en la capital de Honduras.

“Creo que es un partido para disfrutarse, son dos equipos referentes de Centroamérica, ojalá que podamos dar un buen espectáculo los dos equipos, que la gente disfrute y que gane el mejor. Ojalá que nosotros hagamos bien las cosas para traernos el buen resultado, pero que no trascienda más allá de que sea una fiesta en la cancha”, comentó Carlos Vela.

Sabe que el juego será de esos bravos y también tiene plena confianza en Alajuelense.

“Vamos paso a paso, creo que el torneo es duro, es difícil y el equipo ha venido sacando los resultados conforme se han ido requiriendo”, citó.

Washington Ortega viajó a Honduras y se perfila como el arquero titular de Liga Deportiva Alajuelense contra Olimpia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Liga es el actual bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf y marcha líder en el Torneo de Apertura 2025. Estar en la pelea de ambas competiciones no es fácil, pero es lo que han hecho los manudos en los últimos tiempos. Eso sí, saben que su deuda está en el título nacional.

“Creo que aún el tricampeonato está a una distancia que tenemos que ganar el partido que viene y después pensaremos propiamente en tal. Hoy, Olimpia es el reto que nos toca y estamos enfocados en superarlo, es una etapa más del torneo”, reseñó.

Carlos Vela también dijo que Alajuelense tiene la firme expectativa de ganar el partido contra Olimpia, en una serie que se encuentra 1-1 y en la que en este momento el gol de visita juega a favor del exponente catracho.

“Si es necesario meter dos, si es necesario meter tres goles. Creo que es hacer lo necesario para sacarlo, el equipo viene haciendo las cosas bien y estamos con mucha confianza de sacar los resultados”, apuntó.

Al analizar a su equipo, dijo que la Liga ha venido anotando goles en los últimos partidos.

“Eso está bien repartido, cualquiera puede meter goles y en eso estamos tranquilos y seguros de que vamos a tener oportunidades de gol y que ojalá podamos ser contundentes”, comentó Carlos Vela.

Para nadie es un secreto que la Copa Centroamericana también resulta atractiva por el incentivo económico que tiene para los equipos que saben jugarla y van avanzando.

Sin embargo, el director deportivo de la Liga fue muy claro en que para la institución rojinegra, “el tema económico va de la mano de lo deportivo”.

“Nosotros estamos pensando y siempre lo digo, en la gloria deportiva. Creo que después de lo demás viene solo y nosotros estamos pensando en sacar un buen resultado, llegar a la final y que el equipo siga creciendo y llegue fuerte a las instancias finales”, concluyó Carlos Vela.

