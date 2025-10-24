Puro Deporte

Así se definirá al finalista de la Copa Centroamericana en la serie Olimpia vs. Alajuelense (hágale números)

Estos son los escenarios que pueden darse entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en el partido decisivo por el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Celso Borges regresó, mientras que Yustin Arboleda no podrá jugar la otra semana el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa Centroamericana de ConcacafAlajuelense vs OlimpiaOlimpia vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.