Así se definirá al finalista de la Copa Centroamericana en la serie Olimpia vs. Alajuelense (hágale números)

Celso Borges regresó, mientras que Yustin Arboleda no podrá jugar la otra semana el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf está en juego y si el primer partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia fue bueno (1-1), el pronóstico para el duelo definitivo del jueves 30 de octubre en Tegucigalpa es que puede ser mucho mejor.

La serie quedó abierta y en la cancha del Estadio “Chelato” Uclés puede pasar cualquier cosa entre dos equipos aguerridos.

Óscar “Macho” Ramírez no contará con Joel Campbell para ese choque crucial por acumulación de amarillas; pero recupera a Rónald Matarrita, Guillermo Villalobos y Rashir Parkins.

Por la misma razón que no estará Joel, Olimpia no podrá usar al volante Jorge Álvarez ni al atacante Yustin Arboleda.

¿Qué necesita Alajuelense para llegar a su tercera final consecutiva en la Copa Centroamericana?

Ese 1-1 que se consignó en el Estadio Alejandro Morera Soto hoy le da la ventaja a Olimpia, con el gol de visita como criterio de desempate.

El primer partido de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la Copa Centroamericana de Concacaf, fue parejo. (Jose Cordero/José Cordero)

Sin embargo, tome en cuenta que si la Liga gana por la mínima el próximo jueves (o por cualquier otro marcador), avanza. Hasta el momento, en esta edición de la Copa Centroamericana los rojinegros han ganado todos sus partidos de visita.

Después de perder en el estreno contra Plaza Amador en la Catedral (1-2), Alajuelense derrotó a Managua FC en Nicaragua (1-2), se impuso ante Alianza en el Cuscatlán (0-1) y cerró la fase de grupos con un triunfo en casa frente a Antigua (1-0).

Ya en cuartos de final, la Liga perdió el partido de ida en el Morera Soto contra Motagua (0-1) con un gol agónico, en aquel juego que batalló desde el minuto 15 con un hombre menos por la expulsión de Matarrita.

Luego fue a Honduras para lograr una victoria (1-2) en tiempo de reposición y en el mismo estadio donde visitará a Olimpia.

Estos son los escenarios para definir al finalista entre Alajuelense y Olimpia

- Una victoria de Alajuelense por 0-1 o por cualquier marcador en el Estadio “Chelato” Uclés: Avanza Alajuelense.

- Un empate 1-1: Es el único marcador con el que esta serie se iría a tiempos extra en Honduras. Incluso penales, en caso de ser necesario. Si esta serie requiere del alargue, el gol de visita deja de contar con criterio de desempate.

- Un empate por dos goles (o más) en el partido de vuelta (2-2, 3-3, 4-4) le daría el boleto a Alajuelense por el gol de visita.

- Un empate 0-0: Avanza Olimpia por el gol de visita.

- Un triunfo de Olimpia por cualquier marcador: Avanza Olimpia.

“La serie está abierta y tenemos toda la capacidad para hacerlo, está bonito, es un rival que es duro, que juega bien y nosotros tenemos toda la capacidad para sacar un buen resultado allá”, expresó el capitán rojinegro, Celso Borges.

Mientras que en el bando de Olimpia, Facundo Queiroz dijo: “Quiero felicitar a Alajuelense, tienen un estadio muy lindo por su gente que acompaña y es un gran equipo, con grandes jugadores al igual que nosotros. Por eso fue un encuentro tan bonito, de ida y vuelta y en Tegucigalpa va a ser de la misma manera”.

Cualquier cosa puede pasar en la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jose Cordero/José Cordero)

Ese partido del próximo jueves 30 de octubre a las 8:06 p. m., prácticamente nadie se lo quiere perder. Antes de eso, los dos equipos tendrán acción el fin de semana.

Olimpia jugará contra Real España; mientras que Alajuelense recibirá a Pérez Zeledón. Esos encuentros serán el domingo.

