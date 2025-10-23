Alajuelense vs. Olimpia: Canal y hora exacta para ver la semifinal de Copa Centroamericana de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia protagonizan un clásico centroamericano con relevancia total, en una serie pactada a dos juegos por el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El primer partido será este jueves 23 de octubre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que el juego de vuelta se disputará el jueves 30 de octubre, a la misma hora, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

Alajuelense es el actual bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf y regresa a las semifinales por tercera temporada consecutiva.

La Liga de Óscar “Macho” Ramírez mantuvo viva la defensa de su título luego de que tenía el marcador en contra, pero fue a Honduras y consiguió un triunfo enorme en el partido contra Motagua, ya en reposición, y avanzó a las semifinales del torneo regional.

Liga Deportiva Alajuelense tratará de hacer valer su condición de local contra Olimpia, en el inicio de esta serie semifinal en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Fue aquel juego del golazo de Joel Campbell y el desenlace con el centro de Tristán Demetrius y el gol de la clasificación a cargo de Diego Campos.

El global en esa serie acabó con marcador de 2-2 y el gol de visita como criterio de desempate terminó jugando a favor de Alajuelense.

Mientras que Olimpia llegó a las semifinales de la Copa Centroamericana por primera vez, tras eliminar a Cartaginés con un global de 5-2 en los cuartos de final.

El delantero Jorge Benguché fue la principal figura ofensiva del equipo con siete goles y lidera la carrera por el premio al máximo goleador.

Olimpia se entrenó en el CAR antes del partido contra Liga Deportiva Alajuelense. Por las lluvias, Concacaf acordó que era mejor que no lo hiciera en la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto. (X de Olimpia/X de Olimpia)

Olimpia es el club más laureado de Honduras; esta es la ocasión 12 en la que se encuentra en la disputa de una semifinal en competiciones internacionales.

Según datos de la Confederación, este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa Centroamericana y la tercera vez que se enfrenten en semifinales de una competición de clubes de Concacaf.

Celso Borges reaparecería como titular con Liga Deportiva Alajuelense, luego de la lesión. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Olimpia se impuso 1-0 en el global en las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf 1998. Alajuelense ganó 5-4 en penales, tras un empate sin goles, en la semifinal a partido único de la Liga Concacaf Scotiabank 2020.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Olimpia? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Olimpia será transmitido por ESPN y también puede sintonizarlo en Disney+.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el clásico centroamericano en el Morera Soto, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en la emisora de su preferencia, porque Teletica Radio (91.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Monumental (93.5 FM) poseen los derechos de transmisión.

Tristán Demetrius sería parte de la convocatoria de Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Olimpia, en la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense: bajas y altas Copiado!

Óscar Ramírez no podrá contar con Rónald Matarrita, porque aún debe purgar un partido de suspensión por la roja contra Motagua. Además, tampoco jugarán Guillermo Villalobos y Rashir Parkins por acumulación de amarillas.

Celso Borges estaría de vuelta y sería titular; mientras que Santiago van der Putten también se encuentra recuperado. A quien aún le falta un poco más es al atacante Alberto Toril.

Así ve Concacaf la serie semifinal Alajuelense vs. Olimpia Copiado!

Concacaf destaca en su página electrónica que Alajuelense y Olimpia se enfrentarán por primera vez en la Copa Centroamericana, aunque su rivalidad ya cuenta con antecedentes memorables en torneos internacionales de clubes.

“Ambos llegan con una rica trayectoria semifinalista y con plantillas repletas de experiencia, talento y hambre de título”, apuntó Concacaf.

Será la tercera vez que Alajuelense y Olimpia se topan en una semifinal internacional, con un historial equilibrado:

- Copa de Campeones de Concacaf 1998: El juego de ida terminó 0-0, el 27 de noviembre de 1998 en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés. El partido de vuelta fue unos días después, el 4 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto y el equipo hondureño ganó 0-1, con un gol olímpico de Nahúm Espinoza.

- Liga Concacaf 2020 (partido único jugado en 2021): El 20 de enero de 2021 se registró un empate 0-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero la Liga ganó en penales por 5-4 y unos días después derrotó a Saprissa (3-2) en la final.

Balance histórico de Alajuelense en semifinales internacionales Copiado!

15 semifinales internacionales

Clasificó: 7 veces

Eliminado: 8 veces

Un mensaje de Kenyel Michel y Alajuelense (video) Copiado!

Balance histórico de Olimpia en semifinales internacionales Copiado!

12 semifinales internacionales

Clasificó: 7 veces

Eliminado: 5 veces

Alajuelense anuncia el partido contra Olimpia Copiado!

Protocolo de seguridad para semifinal Alajuelense vs. Olimpia Copiado!

Este es el protocolo de seguridad que se aplicará en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las declaraciones de Óscar Ramírez y Kenyel Michel (video) Copiado!

Óscar Ramírez y Kenyel Michel hablan previo a semifinal Alajuelense vs. Olimpia en Copa Centroamericana de Concacaf

Las declaraciones de Eduardo Espinel y Endrick Menjívar (video) Copiado!

Esto dicen en Olimpia antes del partido contra Alajuelense

Olimpia anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

