Este es el sticker de Óscar ‘Macho’ Ramírez que la mayoría de aficionados de Alajuelense quieren en su WhatsApp

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa estaba a punto de terminar y la imagen de Óscar ‘Macho’ Ramírez hablaba por sí sola

Por Fanny Tayver Marín
Así fue como Óscar Ramírez observó el final del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.
Así fue como Óscar Ramírez observó el final del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Pantallazo FUTV/Pantallazo FUTV)







