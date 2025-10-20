Este es el sticker de Óscar ‘Macho’ Ramírez que la mayoría de aficionados de Alajuelense quieren en su WhatsApp

Así fue como Óscar Ramírez observó el final del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Esa imagen de Óscar “Macho” Ramírez captada por FUTV cuando la victoria de Liga Deportiva Alajuelense contra el Deportivo Saprissa (2-0) ya estaba consumada en el Estadio Alejandro Morera Soto se volvió viral.

Más que un meme, lo que muchos aficionados quieren es un sticker, de esos tan gustados para conversaciones diarias en WhatsApp, y que no precisamente tienen que ver con fútbol, sino de esos que se vuelven para uso diario, y que aplican para lo que sea.

Porque para describir la escena, podría decirse que el técnico de la Liga se veía relajado, con las manos sobre la cabeza y moviendo los pies, disfrutando el momento.

¿Vio la repetición de esa escena del “Macho”? TDMás la difundió.

¿Cómo se le sube el nivel a la Liga Tica? pic.twitter.com/nSMMvpIg9S — TD Más (@tdmascrc) October 20, 2025

Pero la creatividad nunca falla y claro que ya existe un sticker al respecto.

Si usted lo quiere, puede encontrarlo en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Ahí está y puede guardarlo de una vez.

Liga Deportiva Alajuelense ganó los dos clásicos de la fase regular del Torneo de Apertura 2025. (JOHN DURAN/John Durán)

