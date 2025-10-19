Alajuelense vs. Saprissa: Hora, canal y lo que debe saber sobre el clásico nacional con liderato en juego

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa protagonizan este domingo 19 de octubre una edición más del clásico nacional, ese partido que mueve tantas pasiones producto de la rivalidad entre la Liga y la “S”, los dos clubes con las aficiones más numerosas del fútbol nacional.

El pulso entre rojinegros y morados empezará a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y se trata de un clásico con pronóstico de llenazo para ver cuál de los dos clubes culmina la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 con el liderato.

Saprissa llega con 23 puntos en 12 partidos; mientras que Alajuelense registra 21 unidades en 11 juegos disputados.

Los hombres de Vladimir Quesada vienen de ganarle a San Carlos en Ciudad Quesada, en tanto que la Liga de Óscar “Macho” Ramírez regresó del receso por la eliminatoria mundialista con un triunfo vital contra Herediano en Santa Bárbara.

Pero cada partido implica una historia distinta, con mucha más razón cuando se trata de un clásico, ese partido que por nada del mundo, ni Alajuelense ni Saprissa quieren perder.

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa acapara la atención este domingo 19 de octubre. (Jorge Navarro, John Durán y Prensa Saprissa/Jorge Navarro, John Durán y Prensa Saprissa)

¿Dónde puedo ver el clásico Alajuelense vs. Saprissa? Copiado!

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa podrá verse a través de la pantalla de FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el pulso entre rojinegros y morados, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el clásico en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Óscar Ramírez y Vladimir Quesada sostendrán un nuevo pulso desde el banquillo, en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. (Prensa Alajuelense y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)

Bajas confirmadas en Alajuelense y Saprissa Copiado!

Alajuelense aún no contará con Celso Borges, porque en la Liga no quieren precipitarse y que ocurra una recaída.

Tampoco estará aún Santiago van der Putten, así como el delantero Alberto Toril, quien sufrió un resentimiento y por eso su recuperación va un poco más lenta que la del defensor.

Las bajas en el bando morado son Deyver Vega, con una lesión de cartílago en la rodilla, y Gerson Torres, quien posee una lesión muscular en la pantorrilla, según el reporte brindado por el departamento de prensa de Saprissa.

Celso Borges y Gerson Torres no verán acción en el clásico nacional este domingo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Datos de interés alrededor del clásico Alajuelense vs. Saprissa Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Alajuelense no derrota al Saprissa en tres clásicos consecutivos desde las victorias conseguidas en el Apertura 2020 (2-3 en Tibás) y Clausura 2021 (3-1 en el Morera Soto y 0-5 en el Ricardo Saprissa) con Andrés Carevic de técnico.

Además, desde el Torneo de Invierno 2012, el Deportivo Saprissa no logra vencer a Alajuelense en un clásico disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto con Óscar Ramírez como técnico manudo.

En aquella ocasión, bajo la dirección del uruguayo Daniel Casas, los morados se impusieron 3-2 con doblete de Alexánder Robinson y un gol de Jorge Alejandro Castro, mientras que Pablo Gabas y Cristian Oviedo anotaron para los rojinegros.

Las palabras de Óscar ‘Macho’ Ramírez antes del clásico Copiado!

“Yo entiendo la ilusión, entiendo todo, pero aquí lo que, como todo, ahora el torneo en la fase final es donde se define todo. Ahora, en este momento, nuestra misión es entrar entre los cuatro que clasifiquen. Dios quiera poder luchar por ese primer lugar, eso sería muy importante.

”Y luego lo de la Centroamericana, que ya la otra semana tenemos que lidiar con eso, que para dicha de nosotros, estamos en los dos torneos”, apuntó Óscar Ramírez.

Las palabras de Vladimir Quesada antes del clásico Copiado!

“Creo que, de alguna manera, el resultado del domingo dirá quién es primero y quién segundo, aunque no es definitivo, y creo que debería ser, en teoría, un bonito partido. Creo que los dos equipos llegan en un buen momento, a pesar de la pausa que tuvimos por la fecha FIFA”, afirmó Vladimir Quesada, técnico de los morados. La nota completa la puede leer aquí.

El uniforme que Alajuelense usará en el clásico Copiado!

La Liga saltará a la cancha con su casaca tradicional de local con franjas verticales rojas y negras, pantaloneta blanca y medias rojinegras; mientras que el arquero usará su atuendo celeste.

El uniforme que Saprissa usará en el clásico Copiado!

La “S” jugará con su vestimenta de visita. Es decir, camiseta, pantaloneta y medias de color crema. El arquero irá todo de naranja.

Los árbitros del clásico Alajuelense vs. Saprissa Copiado!

Steven Madrigal al centro, asistido por Luis Granados y Jeriel Valverde. Cuarto árbitro: Juan Gabriel Calderón. VAR: David Gómez. AVAR: Octavio Jara.

Steven Madrigal será el árbitro central en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)

