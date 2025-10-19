Wálter ‘Paté’ Centeno y Jonathan McDonald jamás imaginaron decir esto al hablar uno del otro

Coincidencia o no, pero a falta de unas horas para el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, resulta imposible no pensar en el pasado de Jonathan McDonald y Wálter Centeno. Ellos hoy defienden la misma causa en San Carlos y ambos se alegraron con el triunfo de los “Toros del Norte” en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón (1-3).

LEA MÁS: Jonathan McDonald se une al festival de golazos (video)

Fue el partido en el que los norteños volvieron a saborear las mieles de la victoria, pero también en el que Jonathan McDonald retornó al gol y lo hizo con un doblete.

Mientras brindaba declaraciones en FUTV, el delantero entre risas dijo que jamás pensó conocer tanto a “Paté” y hablar bien de él, luego que por la rivalidad entre Alajuelense y Saprissa estuvieron en bandos opuestos.

“La idea del profe es muy buena, sabíamos que debíamos anotar para que las cosas fueran fluyendo y es importante para la confianza. Ojalá de aquí para adelante empecemos a sumar y no ser inconstantes”, citó Jonathan McDonald.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Saprissa: El primer traspaso bomba del fútbol tico revive con tesoro de Walter Elizondo

Las palabras del delantero, que figura en los registros como el goleador histórico de la Liga en clásicos, tuvieron eco en la rueda de prensa de Wálter Centeno, porque ahí le preguntaron sobre lo que dijo Mac.

“Paté” primero manifestó sentirse muy alegre por el triunfo de San Carlos, pero también por el doblete de su delantero.

“La verdad que desde el momento en que llegué a San Carlos creo que él se ha esforzado mucho, ha mejorado mucho diría yo, es muy participativo para nosotros. Cuando no tenemos el balón hace cosas importantes y era injusto que no había hecho gol.

”Me alegra mucho por él, porque es un goleador, no solo de San Carlos, sino que es un goleador histórico de Costa Rica y todos esos tienen gol”, comentó Wálter Centeno.

Añadió que él va a quedar para la historia, y que es un jugador que se tiene que retirar como debe de ser, porque más allá de todas las cosas y de futbolista, es un ser humano y lo ha hecho bien.

“Me alegra por él, porque los goles que ha hecho él a lo largo de su carrera no los hace cualquiera”, afirmó Wálter Centeno.

Al enterarse de lo que minutos antes había comentado el futbolista, “Paté” indicó que eso es lo bonito del fútbol.

“Una vez que estamos en la cancha somos rivales y cada quien defiende sus colores, pero el destino une a los futbolistas, ya sea en cualquier otro lugar.

”Lo más importante es que hay un respeto a la trayectoria de ambos y ahora a mí me toca otro rol, ser entrenador de él y olvidarme si tuve algún problema en el pasado”, destacó.

Finalmente, Wálter Centeno hizo una reflexión y dijo que el fútbol es eso, es vivirlo como debe ser, sin ningún tipo de pasión mala, sino una pasión buena.

“Porque el fútbol da muchas vueltas y te puedes encontrar a muchos jugadores a la vuelta de la esquina”, concluyó el técnico de San Carlos.