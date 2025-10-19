¿Quedan entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa?

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa acapara la atención este domingo.

Si usted es de esas personas que aún no se deciden o que lo dejan todo para el final, pero que quieren ir al clásico nacional de este domingo 19 de octubre entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, podría ser hora de que tome una decisión al respecto.

Según el último reporte ofrecido por Alajuelense, con corte a este sábado a las 5:45 p. m., quedaban 2.000 entradas disponibles.

Puede realizar la compra de tiquetes en este mismo momento, a través de boleterialaliga.com, o esperar a ver qué ocurre este domingo, porque las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto se abrirán a las 10:30 a. m., si aún quedaran entradas disponibles.

Recuerde que el partido entre la Liga y la “S” empezará a las 6 p. m. en la Catedral.

Precios de las entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa

Popular norte: ¢10.000

Popular oeste: ¢10.000

Gradería oeste: ¢11.000

Gradería norte: ¢11.000

Gradería este: ¢11.000

Platea oeste: ¢13.000

Platea oeste preferencial: ¢15.000

Platea sur: ¢17.000

Platea este: ¢19.000

Platea este preferencial: ¢21.000

Palco sur: ¢27.000

Palco este: ¢30.000

Palco oeste: ¢65.000

