¿Qué espera el liguismo para el clásico de este domingo? Esto dicen 50 aficionados de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tiene la opción de asumir el liderato este domingo. Eso lo lograría si le gana al Deportivo Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué espera de la Liga de en el clásico? Esa consulta se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense como parte de una dinámica para sortear dos entradas para el partido de este domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Se recibieron más de 300 respuestas y la ganadora de las dos entradas fue Maricris Arias Miranda, pero en la dinámica tambien se indicó que algunas de las respuestas se publicarían en un artículo.

Así que a continuación podrá leer 50 maneras de responder la pregunta planteada: ¿Qué espera de la Liga en el clásico?

1. Harold Morera: “Del equipo de mis amores, espero un equipo agresivo, estamos en casa, pero más que un equipo agresivo, un equipo con alma, con vida. Un equipo que se deje la vida en la cancha, que no le tenga miedo a la camisa morada.

”El domingo, nosotros la afición vamos a estar alentando, y queremos que el equipo corresponda a ese apoyo entregándolo todo. Deseamos ganar, sin embargo, si el resultado no se da, al menos se dio la vida en la cancha”.

2. Luis Miguel Araya: “Quiero ver un partido más donde Mariano Torres no anote en el Morera”.

3. Arturo Vega: “Para responder directo, no me enfocaré en lo táctico, alineación, análisis u similar, porque para eso tenemos al gran Machillo, y no puedo venir a creerme más que él. Pero hay algo que sí les puedo pedir a todos, y es actitud, que valoren lo que es ser liguista y lo que tienen en las manos para aportarle a la institución.

”Muchas veces se ven como un futbolista más, pero no son eso o no deben serlo, pues son un liguista más que tienen la oportunidad de aportarle con su juego a la gran institución que es Liga Deportiva Alajuelense.

”Por lo tanto, espero compromiso, entrega, actitud ganadora, equipo, que se acuerpen, que respondan, que no se rindan, y que de una vez por todas cambien la historia de clásicos, y junto con el anterior en Tibás, sea el inicio de esa hegemonía que debemos tener contra Saprissa”.

4. Fer Ramírez: “Espero a una Liga que vaya al frente, que no espere un gol del archirrival para tomar acciones en el partido. Que jueguen con casta de campeón, con ganas de ganar y demostrar que tienen lo necesario para en diciembre darle la alegría a la afición que tanto esperamos”.

5. Ricardo Ballestero: “Un equipo ordenado. Sin desesperación y con el único objetivo:ganar. Fuerte atrás, con personalidad en el mediocampo y contundente con las oportunidades que se presenten”.

6. William Vargas: “Obviamente espero que ganemos para llegar al primer lugar y dar un golpe en la mesa y para que los jugadores se motiven para el cierre de torneo”.

7. Maycol Chanto: “Yo espero que mi Liga demuestre la casta de campeones y de un golpe en la mesa, dejando en claro que vamos por el campeonato”.

8. Keylor Campos: “Espero un juego totalmente para la Liga, donde Saprissa casi no va tener oportunidad de llegar a marco y la Liga Deportiva Alajuelense va ganar el clásico nacional 2-0″.

9. José Ávila: “Espero que Alajuelense gane, llegue al primer lugar de la tabla y gane confianza para lo que se viene ante el Olimpia”.

10. Óscar Felipe Matarrita: “Sinceramente solo espero que ganemos aunque sea por medio gol”.

11. Óscar Chavarría: “Como liguista desde la cuna único de la casa, ya que en mi familia solo mi hermana gemela y yo somos liguistas (el resto son morados), yo primero que nada espero que ganemos el partido”.

12. Sheryl Arce: “Espero de Alajuelense un equipo que juegue bien, y además saque la victoria, la casa debe de ser clave y pesar mucho. Será un llenazo con un buen recibimiento para el equipo. Qué mejor motivación que esa, que suden la rojinegra y lo den todo durante los 90 minutos. Vamos Leones, con todo.

”Nuestro machillo Ramírez es un gran técnico, conoce al rival y también ya sabemos cómo aplica la lectura de juego. Si bien nos hace sufrir a veces, son muchas las alegrías que le ha dado a nuestra institución y a la afición.

”El equipo ha mostrado cambios positivos en su estructura de juego, espero que siga mejorando y eso nos lleve al triunfo el próximo domingo”.

13. Eliécer Rodríguez: “Espero un buen partido por parte de la Liga, ojalá ganar sin mucho desgaste porque viene un partido más importante contra el Olimpia”.

14. Jessica González: “Es un equipo bastante sólido, por supuesto que se defienda muy bien, como es la fortaleza de Óscar Ramírez, y con jugadores como Joel Campbell que lleguen y lo hagan de la mejor manera. Confío que se sacarán los tres puntos”.

15. José André Benavides: “Espero que la Liga mantenga el espíritu de lucha que volvió a encender la pasión rojinegra. Después del gol agónico ante Motagua y la gran victoria frente a Herediano, el equipo demostró que tiene carácter y corazón.

”Confío en que bajo la guía de Óscar Ramírez sigamos viendo esa conexión entre jugadores y afición, ese ADN liguista que nos une: garra, humildad y entrega total. Más que ganar, quiero verlos dejar el alma en la cancha”.

16. Lizeth Piñar: “Espero que pongan huevos, compromiso, que se vea el amor por la camiseta, por los colores, por la institución, que se sienta ese amor por el fútbol, que nos demuestren ese compromiso como lo hacemos nosotros en las graderías. Que nos den la alegría de seguir con el liderazgo, que seamos campeones y demostremos que es en realidad la Liga.

”Que demuestren quién manda y dejemos de ser burla para los demás, en especial con Saprissa; que saquen la casta por la institución de la manera que con Heredia, que nos hagan vivir ese sueño.

”Huevos, eso necesitamos, que suden la camisa y sean capaces de sentir ese amor por los colores como lo hacemos nosotros desde la gradería apoyándolos siempre. De la cuna, hasta el cajón”.

Los últimos clásicos entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se han teñido de rojo y negro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

17. Verónica González: “Espero de la Liga en el clásico nacional un equipo que tenga clara la idea de juego del Machillo, que literal desde el primer minuto se vaya con todo al frente a atacar. Será un partido difícil, pero confío que se gane 1-0, al mejor estilo de Óscar Ramírez”.

18. Eduardo González: “Espero de la Liga en el clásico un equipo con ideas claras de juego, con mucha garra y corazón, que sea como el juego anterior ante el Herediano, un equipo que domine el partido de principio a fin, y por supuesto con algo muy clave, el apoyo de la afición. Es un estadio que estará totalmente lleno”.

19. Aneette Arce: “Espero de la Liga en el clásico nacional un equipo sólido, que siempre ataque tomando en cuenta que somos casa, pero ante todo que se defienda muy bien. La afición va a ser clave en este partido, confío que se saque la victoria”.

20. Ashley Gómez: “Espero que mi equipo en el clásico salga con toda la pasión y la garra que los caracteriza, que jueguen con corazón, que cada pase, cada jugada y cada gol nos haga gritar, saltar y sentir que estamos viviendo algo único.

”Quiero verlos dejarlo todo en la cancha, demostrar que pueden ganar y hacernos sentir orgullosos como aficionadas, porque no hay nada más emocionante que celebrar una victoria que se ha ganado con esfuerzo y amor por la camiseta”.

21. Francois Baudrit Jiménez: “Esperamos lo de siempre, entrega y compromiso por la camiseta. Estamos en un punto muy importante de la temporada donde cada partido que queda es una final por sí sola.

”Si ganamos este partido, además de asumir el liderato, tendríamos un subidón anímico que nos podría ayudar montones para conseguir la Copa Centroamericana también”.

22. Isaac González: “Lo que espero de la Liga en el clásico nacional es un equipo unido, con buenas ideas de fútbol, al mejor estilo de Oscar Machillo Ramírez, con una muy buena defensa, y yendo siempre hacia el frente, aprovechando que es local y cuentan con el apoyo de la afición”.

23. Rolando Madriz: “Esperemos que la Liga se mantenga en crecimiento, estamos muy largo del campeonato. Un clásico de etapa regular es arma de doble filo para la Liga, si ganamos Saprissa queda con sangre en el ojo para las etapas finales. Si perdemos, peor el panorama porque ya saben que nos pasan por encima.

“Empate buen negocio, porque la moneda queda en el aire. Igual es un análisis con base en la realidad viciosa que tiene el equipo, donde hemos perdido final tras final, eso es lo que se debe cambiar y ha costado demasiado. La carga mental cada vez es más pesada, aunque para algunos como a Washington Ortega no les afecte ese pasado”.

24. Diego Granados: “Espero en Dios que la Liga saque la victoria, que no sea solo salir a jugar, sino ponerle para sacar la victoria, ser líderes y dejar a los saprissistas con la boca cerrada. Tenemos un buen grupo y sé que sacaremos el resultado. Este domingo, la Liga somos todos”.

25. Reimann Arroyo: “Después del partido del jueves, sinceramente espero que la Liga mantenga ese ritmo y esa mentalidad ganadora. El 1-3 ante Herediano no solo fue una victoria importante, sino una muestra de que el equipo puede jugar con orden, intensidad y confianza.

”Es cierto que en el segundo tiempo perdimos chances pero como decía Guillermo Villalobos, que después del empate nadie bajó la cabeza y fueron a buscar el partido contra un equipo con buenos jugadores, como Kenneth Vargas.

”Además, frente a un estadio hostil como el Carlos Alvarado, que los aficionados son intensos y apoyan sin parar al Herediano.

”Para el clásico, más que un marcador positivo (que obvio que lo espero), espero ver una Liga que no se caiga mentalmente, que no dependa de un solo gol, que busque finiquitar el partido con presencia.

”Y que mantenga esa presión alta y esas transiciones rápidas que vimos el jueves. Si logran sostener ese nivel, creo que podemos ilusionarnos con algo grande, pero con los pies bien puestos en la tierra”.

26. Erick Toruño: “Yo espero que mi querido equipo se consolide en el primer lugar. Ganando este domingo, espero un 2 a 0″.

27. Gabriel Ramírez: “Me atrevería a afirmar que casi lo que cualquier liguista de corazón y hueso colorado, siente y piensa. Se debe ganar contundentemente, no hablo de goleada (cualquiera amaría una goleada a ese equipo de Saprissa), hablo de contundencia, que no deje la más mínima duda que durante el clásico Saprissa nunca tuvo oportunidad de ir arriba en el marcador.

”Que cuando cualquier manudo que anote, que lo celebre con la afición que es la que acompaña siempre y está por los colores, que lo grite y sienta que como si fuese un gol en una final de Champions, de Mundial.

”Que de verdad se note y sienta que ama estar con LDA y está cumpliendo el sueño de miles de personas que nunca pudimos hacer un gol en el Morera y contra Saprissa, un anhelo que cualquier manudo sé que tuvo en vida, lo tiene, o lo tendrá en futuras generaciones”.

28. Inti Badilla: “Yo espero una Liga con el orden usual del Macho Ramírez en todas las líneas. No veo al Macho arriesgando mucho, a diferencia de Herediano, Saprissa viene subiendo el nivel y no es un equipo que se vaya a desconcertar tan fácil.

”Espero un partido cerrado, a ninguno de los dos equipos le sirve perder y Saprissa con un empate le sobra, así que la Liga no puede comer ansias y dejar espacios porque Ariel Rodríguez no nos perdona nunca. Obviamente espero que gane la Liga, yo lo veo para un 2-1 a favor nuestro y cerrar la fase regular ganando ambos clásicos”.

29. Fabián Vargas: “¿Que espero de la Liga? Espero que saque la casta de campeón, que los jugadores den la vida en la cancha, que suden esa camiseta que más de medio país amamos, que demostremos qué la Catedral se respeta. Espero que ganemos y hagamos un buen juego”.

30. Gloriana Badilla: “Espero que la Liga este fin lo dé todo por la camiseta, que reaccionen y se den cuenta que nos deben mucho a nosotros los manudos. Quiero celebrar un gane en casa”.

31. Keylor Montenegro: “Espero de la Liga que se muerda, ya que igual no nos podemos confiar de que estamos en casa. Vamos de segundos con un partido menos y queremos ese primer lugar. El Macho debe poner a los que jugaron bien contra Motagua y Heredia. Y por último, que la afición apoye al equipo”.

32. Óscar Berrocal: “Yo espero que se entreguen el alma en ese clásico, necesitamos esos puntos para estar más tranquilos en la punta y tener más confianza para lo que viene”.

33. José Andrés Romero: “Lo que espero de la Liga en el clásico es un equipo sólido, con posesión de la bola y con la iniciativa de atacar constantemente. Esperaría un gol en los primeros 20 minutos del partido y que continúen atacando para aumentar el marcador lo máximo posible.

”Tenemos que ser contundentes y dar golpe de autoridad para empezar así el final del semestre con motivación e ilusión de ganar la Centroamericana y título nacional en diciembre”.

34. Natasha Monge: “Simplemente ganar a como dé lugar. Dejarnos ese primer lugar del torneo. Que la Liga salga con toda la garra rojinegra, que cada jugador deje el alma en la cancha y que demuestren por qué somos el equipo más grande de Costa Rica. ¡Quiero ver actitud, corazón y que el clásico se pinte de rojo y negro!”.

35. David Hernández: “De la Liga espero personalidad de equipo grande, aspiro a un gane y ver jugadores como Joel, Gamboa, Washington, Cisneros, Parkins poniendo respeto en la Catedral.

”Definitivamente, viviré Dios primero una previa espectacular con lo que anuncian en redes sociales las organizaciones encargadas de las mismas. Así que será y promete una tarde noche rojinegra. ¡Y dale Liga, dale alegría a mi corazón!”.

36. Michael Montoya: “Como liguista esperamos obviamente ganar; pero espero más un equipo contundente, con más cohesión, más conjunto. Sangre sobre todo. Al final hay tres posibilidades, pero las ganas y el coraje no deben faltar”.

37. Christopher Mock: “De esta Liga espero que ganen 2-0 porque siento que el equipo esta motivado y ocupa ganar para tener el liderato. Veo goles de Ronaldo Cisneros y Joel Campbell”.

38. José Jaime Varela: “Yo como manudo desde la cuna, espero que el equipo salga con garra y corazón, a no dar una bola por perdida y poder ganar ese partido asegurar el liderato y para motivarlos hacia la Copa Centroamericana”.

39. Lorena Varela: “Yo espero de la Liga para el domingo que llegue con toda la motivación por el excelente partido que se hizo el jueves; se tome confianza para asumir el liderato del campeonato nacional e ir con todo para la semifinal contra Olimpia por la Copa Centroamericana, y así seguir el camino para el tricampeonato”.

40. Esteban Fernández: “Considero que Liga esta fuerte en una área que tenía debilidad antes. Esta es la mental, desde remontar en Honduras, estar jugando y sacando los partidos sin Celso y la capacidad de respuesta durante el juego sin salirse de la estrategia, es una señal que han sido muy fortalecidos a lo interno en lo mental”.

41. Maricris Arias: “Espero que la Liga calle bocas, así como lo hizo con Heredia. Con coraje, y demostrar que por algo somos de lo mejor en Centroamérica. Y que los morados dejen esas risas cuando les toque vernos triunfar una vez más por la televisión”.

42. Andrew Bolaños: “Como aficionado liguista, lo que más espero de la Liga en este clásico es que salgan a la cancha con el corazón encendido. Un clásico no se juega, se vive. Quiero ver a un equipo que luche cada balón como si fuera el último, que no dé espacios, que muestre esa garra rojinegra que nos hace sentir orgullosos, sin importar el marcador. Este es un partido que mueve emociones, y lo mínimo que uno espera es entrega total.

”Desde un punto de vista más futbolístico, espero que la Liga muestre inteligencia táctica. Que mantengan el orden en defensa, que presionen con intensidad y que aprovechen cada oportunidad que se presente.

”Este clásico no solo representa tres puntos, sino también confianza, motivación y una declaración fuerte de cara al cierre del torneo. Quiero ver un equipo que imponga su estilo, que tenga claridad en el juego y que muestre que estamos para grandes cosas.

”Y, por supuesto, también espero que haya espectáculo. Que la Liga salga a disfrutar, a jugar con alegría, que nos regalen goles y emociones. Que en la cancha se sienta la energía de la afición, que Saprissa solo pueda mirar cómo el balón besa la red. En resumen, espero un equipo con corazón, estrategia y actitud. Un clásico rojinegro para recordar”.

43. Pablo Chacón: “Espero un equipo concentrado, que minimice los errores en defensa, especialmente en las jugadas a balón parado. Necesitamos que sean contundentes arriba, que la media cancha controle el ritmo y que los delanteros no perdonen.

”Un juego inteligente y dominador, estamos en nuestra cancha, con nuestras afición, la afición mas grande y fiel de Costa Rica, esperemos el resultado y nos devuelvan un poco del apoyo que les damos”.

44. Bryan Montero: “Como fiel aficionado a la Liga Deportiva Alajuelense siempre voy a querer que mi equipo gane y más si se trata de un clásico nacional y en nuestra casa. Y sin duda, después de lo demostrado el jueves por el equipo en Santa Bárbara, espero a una Liga manejando los hilos del encuentro.

”Y siguiendo la tónica de los últimos clásicos en el Morera y del nivel actual de la Liga solo espero la victoria. Con don Óscar al mando he visto mejoría en la unión de grupo y en la capacidad de cerrar los partidos, algo que a otros entrenadores les ha costado conseguir.

”Las sensaciones son buenas y de ganar el clásico sería además de los tres puntos, un empuje anímico para el grupo y afición inclusive. El domingo será un clásico de seis puntos”.

45. Steven Quintero: “Espero garra, entrega, coraje, lealtad, orgullo y muchos otros valores que por años ha identificado a mi equipo del corazón, colores que significan mucho. Y que así como ellos los defienden en la cancha, también nosotros como afición los defendemos desde la gradería, pero con vibras positivas, dejando atrás insultos y otras cosas que incitan a violencia. Vamos Liga, sí se puede”.

46. Víctor Rosales: “Yo sinceramente espero un partido equilibrado, donde el Machillo saque esa espuela que tiene en partidos duros y con rivales directos. Una Liga calculadora esperando un error de Saprissa para ganar el juego, bien paraditos atrás con el orden que caracteriza los equipos del Machillo, y esperando terminar en el primer lugar al finalizar el partido”.

47. Luis Felipe García: “Yo espero de la Liga una confirmación del trabajo acumulado del Macho. Seguridad en el arco, defensa sólida y buenas transiciones entre media cancha y ataque. Además de controlar el juego, sabemos que habrá momentos donde hay que sufrir, pero siempre habrá actitud y disposición de los jugadores. Esos nos motivara aún más para empezar de buena manera la serie con Olimpia”.

48. Randall Murillo: “Primero que LDA gane. Que se note que los jugadores entienden el peso de jugar con la Liga, el privilegio de portar ese escudo. Que la garra y corazón son parte de nuestra amada LDA. Eso es lo que la afición demanda”.

49. Kevin Ortega: “Espero una Liga fuerte en defensa, con un Joel que lleve los hilos del partido en la media y una delantera rápida. Espero que Anthony Hernánez sea titular. Ganaremos 2 a 0″.

50. Juan Pablo Arroyo: “Un juego inteligente, de manejo, ojalá ganando, pero no perder... Sobre todo con poco desgaste, porque en este momento lo primordial es la clasificación a la final de la Centroamericana.

”El campeonato tendrá más fechas para esperar un pinchazo de Saprissa, que no anda muy bien que digamos tampoco. Aparte de que tenemos un partido menos contra Cartago.

”Así que espero un juego inteligente sabiendo que tenemos esas variables que juegan un poco a nuestro favor. ¿Cuál equipo es el mejor? Liga, Liga, sí señor”.

