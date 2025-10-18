Óscar ‘Macho’ Ramírez previo al clásico Alajuelense vs. Saprissa: ‘Entiendo lo que se piensa de mí’

Óscar Ramírez le envió un mensaje a la afición de Liga Deportiva Alajuelense antes del clásico nacional contra el Deportivo Saprissa.

Óscar “Macho” Ramírez tiene muy claro lo que quiere ver de Liga Deportiva Alajuelense este domingo 19 de octubre, a partir de las 6 p. m., contra el Deportivo Saprissa.

Antes de la sesión sabatina de video previo al clásico nacional, el técnico rojinegro atendió a los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

- ¿Qué se le puede ver a la Liga en el clásico de este domingo?

- Yo creo que seguimiento, de lo que se está viendo, que se busca dar más rodaje, más volumen a algunos conceptos, principalmente en ofensiva. Hemos venido ahí gradualmente subiendo el nivel y es lo importante. Es un momento muy óptimo.

- Uno percibe en la afición como que le va creyendo al equipo. ¿Cuánto ha costado eso?

- Yo en Alajuelense tenía ya diez años fuera del club y en la gente pues quedó una imagen bonita, buena, y el hecho de volver como que da esa credibilidad, pero sin tener todavía el trabajo acumulado de construcción, de alguna manera, o hacerlo a la manera que yo pienso. Y eso no es de la noche a la mañana.

”Entiendo la desesperación de la gente y entiendo lo que se piensa de mí, y les agradezco, pero yo sí tengo los pies bien puestos. Sé que estoy de alguna manera, pues tratando de darle conceptos que me parece a mí que nos pueden ayudar, y eso, y más también con algunos muchachos jóvenes, que no es tan fácil irlos introduciendo.

”Pero aún así hemos lidiado con los dos torneos. Estamos en las semifinales de la Copa Centroamericana y en el campeonato nacional ahí entre los cuatro, que es en este momento lo que uno puede manejar.

”Y a vísperas de jugar este domingo este partido importante, en el torneo nacional, pero sabiendo dónde estoy parado, digamos, en cuanto a lo que es la continuidad en el juego del equipo y cosas por el estilo.

”Entonces, sé que también la idea es llegar lo mejor en noviembre y diciembre, que es cuando va a ser más el tema definitorio, pero creo que los muchachos han aportado su granito de arena, y estamos en un nivel interesante. Tal vez no sólido todavía, pero sí pensando en cosas que tal vez se nos vayan a dar con el tiempo de trabajo”.

- ¿Qué virtud ve en el Saprissa?

- Creo que Saprissa tiene una ventaja en este momento para Vladimir Quesada, él hace poco que tuvo un ciclo muy bueno en esa pieza, y en estos momentos todavía la planilla que tiene se maneja ahí. Entonces, hay un conocimiento ya adelantado, por decirlo así, de lo que es saber cómo trabaja Vladimir, los muchachos, la manera.

”Eso hace que sea un poco más rápido el trabajo de él, y que le dé réditos importantes en poco tiempo, creo que eso es una base. Igual me imagino que estará lidiando como yo con la gente nueva, viendo cómo la introduce.

”Y por algo táctico, tal vez importante aquí siempre lo que ha sido el trabajo en los últimos tiempos de Saprissa, que tiene un arma importante, que es el balón parado.

”De hecho, creo que a Pérez Zeledón le ganaron por balón parado, y entonces ya es un tema que yo siento que para Vladimir, retomarlo así, tal vez es un poco más cómodo, fácil, por decirlo así, sabiendo que hace poco tiempo trabajó con esos mismos muchachos. Entonces, es un tema a tener en cuenta”.

- Cuando usted llegó, le habló a la afición de que ellos también juegan, ¿qué le dice usted al liguismo para este clásico?

- Es un tema importante, ellos están con la ilusión, y creen que con sólo la presencia mía pueden pasar cosas, y creo que con lo que comenté anteriormente, es para dar a entender de que el grupo está tomando una figura, que está tomando una forma, que es la que yo quiero manejar.

”Se están dando resultados importantes, o ante momentos importantes en los dos torneos, el equipo ha respondido, y que necesitamos también que la gente entienda qué es la situación.

”Yo entiendo la ilusión, entiendo todo, pero aquí lo que, como todo, ahora el torneo en la fase final es donde se define todo. Ahora, en este momento, nuestra misión es entrar entre los cuatro que clasifiquen. Dios quiera poder luchar por ese primer lugar, eso sería muy importante.

”Y luego lo de la Centroamericana, que ya la otra semana tenemos que lidiar con eso, que para dicha de nosotros, estamos en los dos torneos. Tal vez esa parte de que no tengan el peso los otros equipos, los hace manejarse en un plano físico, o en cargas, que lo sepan manejar un poco, o tengan ese espacio para manejarse mejor.

”Nosotros no, nosotros estamos al límite, en el sentido que tenemos que dar todo lo que haya, para momentos como los partidos contra Olimpia. Igual el de este domingo también, sabemos que por tradición, es clásico y toda la afición lo queremos ganar, igual el equipo.

”Vamos con esa disposición de hacerlo este domingo, y quedar en una posición cómoda, en cuanto a lo que es el posicionamiento. Pero sí que se entienda que necesitamos el apoyo.

”Entender eso, y yo lo quisiera también que se diera lo más rápido posible, pero hay sus bachecitos ahí, o sus situaciones que puedan pasar, y que el grupo ha ido solventando paulatinamente, hasta llegar a un momento que se siente un poco más sólido”.

- ¿Cómo ha estado el manejo de cargas? Porque tienen tres partidos importantes, ya hicieron la prueba contra el Herediano, viene el clásico nacional contra Saprissa y después Olimpia.

- Jugamos contra Heredia y no hubo ningún problema. Fue el primero de seis partidos fuertes y pues estuvimos bien en la parte física, se dosificó, se manejó. Ya el partido de este domingo es otro, a un nivel alto. Dios quiera no haya secuelas en la parte física o lesiones, que en esto uno no quiere que sucedan.

”Y así paulatinamente iremos viendo, partido a partido, cómo se da el rendimiento, si a algunos hay que dosificarlos más, pero estamos al límite. Es decir, no podemos estar ahí como esperando. Los que entren tienen que entrar con todo, indistintamente los que sean, los nombres que sean”.

- ¿Usted cómo vive este tipo de partidos? ¿No sé si se los imagina muchas horas, si pasa pensando mucho, más bien trata como de manejarlo distinto?

- No, es que el tema del trabajo, el planeamiento y tan poco espacio no da como para pensar mucho, creo que simplemente es el momento, y pensar y analizar lo que se va a hacer. Y venir y practicarlo, y explicárselo a los muchachos.

”Básicamente, yo hago un tema de recuperación, un poco el planeamiento de lo que se va a hacer este domingo y antes del partido la charla definitoria, y alguna cosa que aparezca ahí, que se descubra, a favor, o en contra, que tengamos que ver con ellos.

”Sería algo visual y de verbo, por decirlo así. Entonces, es muy rápido, no hay chance como para ir uno ahí... Sí sabíamos en este tiempo que pasó de la Selección, que se venía esta seguidilla, pero es tan rápido, que no te da chance como para mirar.

”En ese momento yo quisiera estar ya pensando en cosas más allá, pero tengo que detenerme y jugar lo que es el clásico, y después ver lo que es el Olimpia, y así sucesivamente”.

- En estos últimos partidos se ha hablado mucho del nivel de Joel Campbell, y de su estado físico. ¿Cómo lo va a llevar a él en el clásico y en los partidos ante Olimpia?

- Lo de Joel yo creo que es un tema de él, de querer ponerse en mejor forma, sabiendo que las problemáticas que tuvo de las lesiones, pues ya con su trabajo acumulado le da la tranquilidad de saberse que está fuerte en la parte física.

”Que corre, y que no hay ningún momento en que se está dosificando por cualquier dolencia o algo. Entonces, eso pues lo hace ver a él más fluido, lo hace verlo más en la cancha, lo que queremos ver todos, ¿verdad?

”La calidad que tiene Joel es muy buena, y si le agregás que tiene una dinámica interesante o fuerte, como lo está sintiendo él, pues entonces es un elemento de mucha ayuda. Dios quiera que no le pase nada, no haya ninguna lesión, y que logre estar sólido en esta etapa que se avecina, que es muy importante para nosotros”.

- Sobre también el caso de jugadores específicos de las juveniles, como Tristan Demetrius o Deylan Paz, ¿cómo los valora usted para estos partidos que vienen?

- Son opciones, aquí el tema no es tampoco poner por poner, es ver en qué momento nos pueden dar esa ayudita que necesitamos, porque el trajín es muy pesado.

”Lo importante es tenerlos ahí cerca, que ellos estén trabajando con nosotros, que estén claros sobre la idea, y que si el momento que se pueda, que ellos estén con el conocimiento y sabiendo lo que se quiere.

”Creo que es un bonito proceso siempre cuando uno lleva equipo, y creo que hay gente que, en el caso de los líderes, que son muy con disposición siempre de estar hablando con ellos y ayudar, y en eso pues es importante.

”Uno lo vivió también cuando llegó, donde algunos referentes pues lo apoyaron a uno, y hablaban y lo aconsejaban. Entonces, pues esa parte es buena, y se tiene que dejar siempre en un plantel como Alajuelense, donde se transmiten conocimientos, se transmiten formas y maneras para que haya un crecimiento lo más rápido posible de muchachos”.

