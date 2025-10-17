Óscar ‘Macho’ Ramírez dice sus verdades tras el triunfo de Alajuelense ante Herediano

Liga Deportiva Alajuelense consiguió un triunfo de autoridad en el arranque de una cadena de partidos bravos y Óscar “Macho” Ramírez se siente más que orgulloso de su equipo, al ver su comportamiento para sacar una victoria de 1-3 contra Herediano, en el Estadio Carlos Alvarado.

Esto ocurre justo antes del clásico nacional, que será el domingo 19 de octubre, en el Estadio Alejandro Morera Soto y con la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf ante el Olimpia de Honduras.

LEA MÁS: ¿Quién quiere ir al clásico? ‘La Nación’ rifará entradas dobles para el partido Alajuelense vs. Saprissa

“En cuanto a lo táctico es lo que hemos venido haciendo, posesión, líneas de pase y coordinación por los costados. Hubo 25 minutos muy buenos, empezamos a pelotear e hicimos crecer a Herediano. No me gustó como terminó el primer tiempo, nos hicieron el 1-1 y luego retomamos”, expresó el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez.

En cuanto a Ronaldo Cisneros, el “Macho” dijo que hay que entender algo y puso un ejemplo.

“No sé si han entrado nuevos a una empresa y les exigen ser rentables. Es un proceso, acá quieren que sea rápido y él ha ido entendiendo, nos dá réditos y habla de la capacidad que tiene”, citó.

- ¿Cómo ve el crecimiento del equipo en lo emocional?

- La parte emotiva se da, es un tema grupal, que prioricen los otros al yo. Jugar con los egos es complejo, complicado. Hemos ido trabajando, acá todos entienden que es nosotros y esa es la manera de llegar a grandes cosas. Eso se ha rescatado.

- ¿En qué ha mejorado Joel Campbell en lo futbolístico?

- Tal vez la pregunta es porque en algún momento tuvimos una conversación frontal y sería preguntarle a él en qué cambió él. Está llevando una dieta rígida, corre y quién va a cuestionar sus condiciones. Al verse tan bien físicamente es una seguridad y lo que conocemos de él.

”Venía arrastrando lesiones y lleva casi dos partidos completos. La parte de hablar y la disposición de eso, que aún siendo de los más grandes, es de los que más pide entrenamiento”.

- Hicieron más de dos goles. ¿Qué le parece?

Alguien me preguntó que a qué jugaba Alajuelense y el fútbol se construye de atrás para adelante. Estamos evolucionando, estamos dando un complemento y no porque hayamos anotado tres goles, sino que hemos ido sumando. A partir de la pretemporada a mi manera, vamos para cuatro meses y gracias a Dios que tenemos esa producción, vamos para más. Creo que estamos mejor armados que en otros momentos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.