¿Quién quiere ir al clásico? ‘La Nación’ rifará entradas dobles para el partido Alajuelense vs. Saprissa

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se convierte en el plato fuerte de la jornada futbolística del fin de semana.

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa le darán vida a una edición más del clásico nacional. Ese partido tan esperado será el domingo 19 de octubre, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Si le llama la atención ir al estadio, lea esta información con detenimiento, porque usted puede ganar entradas si participa en esta dinámica gratuita de La Nación.

LEA MÁS: Entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa: precios, fecha y cómo comprarlas

¿Liguista? ¿Saprissista? ¿Por qué no tienta a la suerte? Quizás, este sea su momento de ratificar que siempre le va bien en los sorteos.

O si por el contrario, tiene fama de que participa y nunca gana nada, puede ser una oportunidad importante para revertir eso e ir el domingo a la Catedral.

LEA MÁS: Carlos Vela revela la verdad sobre Celso Borges antes de los partidos de Alajuelense contra Herediano y Saprissa

La Nación rifará nueve entradas dobles para el clásico. Es decir, habrá nueve ganadores y a cada uno de los favorecidos se le harán llegar dos boletos para el partido entre Alajuelense y Saprissa.

¿Qué tiene que hacer? La dinámica es rápida, fácil y gratis. El primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, o el canal de WhatsApp La Nación Saprissa, según cuál sea el equipo de sus amores.

LEA MÁS: Vea a Mariano Torres hacer un gol candidato al premio Puskas que le dará la vuelta al mundo

El resto es completar lo que se indica en este formulario, algo que no le tomará mucho tiempo.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Siga el canal de WhatsApp La Nación Saprissa

El periodo para participar en esta rifa comienza desde la publicación de este artículo y concluirá este viernes 17 de octubre, a las 3 p. m., cuando se efectúe el sorteo para conocer el nombre de las personas ganadoras de las entradas.

LEA MÁS: Fedefútbol reporta salida del país de Miguel ‘Piojo’ Herrera

Después de esa hora, chequee el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y el canal de WhatsApp La Nación Saprissa, porque ahí se darán a conocer los nombres de las nueve personas a quienes se les enviarán dos entradas para el clásico.

No lo piense más y participe de inmediato, esta puede ser su gran oportunidad para vivir el partido entre Alajuelense y Saprissa desde una butaca en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.